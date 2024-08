Tak o Lewandowskim jeszcze nie pisali. Nagle pada nazwa: "Znicz Pruszków"

W sobotę FC Barcelona zainaugurowała sezon 2024/2025 w rozgrywkach La Liga. Starcie na Estadio Mestalla przeciwko Valencii było także debiutem w roli szkoleniowca Hansiego Flicka, który latem zastąpił w tej roli Xaviego Hernandeza. Barca, mimo że jako pierwsza straciła bramkę, potrafiła wygrać to spotkanie 2:1 po dwóch trafieniach Roberta Lewandowskiego.

Ależ słowa o Lewandowskim w Hiszpanii. Nagle pada nazwa: "Znicz Pruszków"

- Mój cel to strzelać gole. Nie wiem, ile ich zdobędę do końca sezonu, ale są one bardzo ważne dla pewności siebie. Powiedziałem już kiedyś, że w tym sezonie będę miał więcej bramek niż w zeszłym. Dziś to był dopiero początek - przyznał po meczu polski napastnik. - Gdybyśmy grali lepiej w ataku, moglibyśmy strzelić trzy lub cztery bramki. Najważniejsze jest jednak to, że wygraliśmy. Tym bardziej że graliśmy na trudnym stadionie. Pierwsze 20-25 minut nie graliśmy dobrze, ale potem było już znacznie lepiej, choć graliśmy składem z czterema młodymi zawodnikami. W ostatnich minutach meczu mieliśmy wszystko pod kontrolą - dodał.

Spotkanie z Valencią było także debiutem w roli trenera dla Hansiego Flicka, który nie mógł skorzystać z kilku istotnych graczy. Przez to w podstawowej jedenastce znalazło się aż trzech 17-latków: Lamine Yamal, Pau Cubarsi oraz Marc Bernal. Średnia wieku wyjściowego składu Barcy wynosiła raptem 24,8 lat - w dużej mierze zawyżał ją 35-letni Robert Lewandowski.

"Zwycięska kombinacja niemieckiego trenera polega na zrównoważeniu młodości z doświadczeniem 'starych rockmanów', takich jak Lewy" - pisze w swoim felietonie na łamach "Sportu" kataloński dziennikarz German Bona.

"Ten zasłużony młodzieńczy przełom i smak nowości nie powinien pomijać tych, którzy ciężko zapracowali na swój obecny status. A Robert Lewandowski zrobił to strzelając gole, nikt nie dał mu nic za darmo" - podkreśla Bona. "Oszałamiające jest nawet spojrzenie w przeszłość na jego dorobek bramkowy od czasu, gdy rozpoczął profesjonalną karierę w Zniczu Pruszków w polskiej drugiej lidze. Tak, kiedyś Lewy też miał zaledwie 18 lat i już błyszczał w tym, co robi najlepiej: strzelaniu bramek" - kontynuował dziennikarz. Nazwy aktualnego pierwszoligowca w felietonie w katalońskiej prasie raczej mało kto się spodziewał.

"Piłkarz, który spędził 18 lat celebrując gole i który wraz z dubletem w Walencji osiągnął gigantyczną liczbę 570 bramek (w 772 meczach), nie może i nie powinien być ignorowany. Lewy był również pierwszym, który pochwalił młodzież i ich występ po zwycięstwie na inaugurację ligi" - zauważa German Bona. Na koniec dziennikarz podkreśla, że głównym zadaniem Hansiego Flicka będzie połączenie i zrównoważenie talentów z La Masii z niezawodnym doświadczeniem wiekowych graczy, w tym Roberta Lewandowskiego.