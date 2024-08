Jude Bellingham wkurzył się na kolegów z drużyny. Wygarnął im w przerwie

Miało być efektowne przywitanie z sezonem ligowym i zwycięski debiut Kyliana Mbappe w La Liga, a tymczasem skończyło się wpadką już przy pierwszej okazji. Real Madryt miał swoje okazje w starciu wyjazdowym z Mallorcą. Brakowało im jednak skuteczności, a mało widoczny był sprowadzony latem francuski napastnik, którego po meczu hiszpańskie media bardzo ostro krytykowały.

Bellingham sfrustrowany nieskutecznością drużyny

Real do przerwy prowadził 1:0 po golu Rodrygo w 13. minucie, ale powodów do zadowolenia jeszcze zbyt wiele nie mieli. Okazuje się, że zwłaszcza Jude Bellingham był jeszcze daleko od pełnej satysfakcji, a niezadowolenie Anglik skierował ku własnym kolegom z zespołu. Konkretnie chodzi o atakujących, czyli Mbappe, Viniciusa Jr oraz Rodrygo.

Kamery nagrały konwersację pomiędzy członkami linii ataku madrytczyków. Mbappe wraz z Viniciusem rozmawiali o zmienności pozycji oraz wymienianiu się na boisku, gdy nagle dołączył do nich Bellingham. Anglik apelował do Francuza i Brazylijczyka (oraz stojącego obok Rodrygo), by skuteczniej kończyli akcje. Podpowiadał im także, co mogliby zrobić, aby to sobie ułatwić. - Wy trzej, kończcie akcje, bo bieganie do tyłu, to bardzo trudne. Wypracowujcie sobie przestrzeń, strzelajcie, a przynajmniej próbujcie - powiedział Anglik.

Mbappe zgodził się z Anglikiem, ale efekt był odwrotny od zamierzonego

Mbappe przyznał rację byłemu piłkarzowi Borussii Dortmund i powiedział, że z ich akcji musi zacząć wynikać coś konkretnego. Jednak słowa Bellinghama nie wywarły pozytywnego efektu na drużynę. W drugiej połowie meczu Real nie tylko nie strzelił gola, ale też stracił, gdy w 53. minucie do siatki "Królewskich" trafił Vedat Muriqi. Tym samym zespół Carlo Ancelottiego już po pierwszej kolejce ma dwa punkty straty do FC Barcelony, która wygrała z Valencią 2:1 po dwóch golach Roberta Lewandowskiego.