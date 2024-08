Nagrali Mbappe. Spotkał się z legendą sportu i stało się to

W środę 14 sierpnia Kylian Mbappe zadebiutował w oficjalnym meczu Realu Madryt. Wybiegł w podstawowym składzie w Superpucharze Europy, a premierowy występ został okraszony golem. Real sięgnął po trofeum, wygrywając 2:0. Za Francuzem już kolejne starcie. Tym razem zmierzył się z Mallorcą.

Nagrali Mbappe. To z nim spotkał się przed meczem

W spotkaniu, które rozegrane zostało na Balearach, to Real był faworytem, ale po końcowym gwizdku sędziego nie mógł być zadowolony z finalnego rezultatu. Choć to madrytczycy wyszli na prowadzenie - gola zdobył Rodrygo - to w drugiej połowie wyrównał Vedat Muriqi. Napastnik reprezentacji Kosowa tym samym ustalił wynik meczu na 1:1.

Real już na starcie sezonu stracił punkty, a Mbappe musi poczekać na premierowego, ligowego gola. Nie znaczy jednak, że pierwsze spotkanie Francuza w Primera Division przeszło kompletnie bez echa. Oficjalny profil rozgrywek na portalu X opublikował nagranie, na którym widać Mbappe spotykającego się z Rafaelem Nadalem.

Nie od dziś wiadomo, że słynny tenisista jest wielkim kibicem Realu Madryt. Tym razem jego ulubieńcy mierzyli się z Mallorcą - klubem, którego legendą jest były obrońca reprezentacji Hiszpanii - Miguel Angel Nadal, prywatnie wujek Rafaela.

Nic dziwnego, że wielokrotny mistrz French Open pojawił się na tym spotkaniu. "Wielkość rozpoznaje wielkość" - tak podpisane zostało nagranie, na którym widzimy Mbappe i Nadala. Profil The Tennis Letter poinformował, że Francuz przekazał tenisiście podpisaną koszulkę. - Ikoniczna chwila między dwoma największymi sportowcami na świecie - dodano.

Już 25 sierpnia Mbappe ponownie będzie mógł wyjść na boisko. Real Madryt w domowym spotkaniu zmierzy się z Realem Valladolid. Ponownie będzie faworytem. Czy tym razem Francuz trafi do siatki?