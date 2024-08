Barcelona znalazła "klucz do sejfu". Co za wieści

Przez długi czas FC Barcelona nie była najbardziej aktywna na rynku transferowym. Do tej pory jedynym ruchem do klubu pozostaje transfer Daniego Olmo z RB Lipsk, za którego Barcelona zapłaciła 55 mln euro plus bonusy. Nieco więcej działo się w drugą stronę, ponieważ klub zarobił prawie 30 mln euro na sprzedażach takich zawodników, jak Julian Araujo (Bournemouth), Chadi Riad (Real Betis) czy Marc Guiu (Chelsea). Wkrótce do tego grona powinien dołączyć Vitor Roque, który może trafić do portugalskiego Sportingu CP.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz odpowiada na zarzuty Zbigniewa Bońka. "Każdy ma prawo"

W ostatnich godzinach jedną z największych informacji wokół Barcelony jest możliwe odejście Ilkaya Gundogana po zaledwie roku od transferu. Ma to związek z faktem, że Niemiec zarabia około 20 mln euro brutto, co jest jedną z najwyższych pensji w zespole obok m.in. Frenkiego De Jonga czy Roberta Lewandowskiego. Rozstanie z Gundoganem mogłoby pozwolić Barcelonie m.in. zarejestrować Olmo w rozgrywkach ligowych. Teraz pojawiają się nowe wieści ws. Barcelony, ale nie już w tematach transferowych.

Barcelona otwiera nową akademię. "Klucz do sejfu"

Hiszpański dziennik "La Razon" opublikował artykuł dotyczący Barcelony, w którym używa następujących sformułowań: podmiot stara się szukać nowych źródeł dochodu, które pozwolą mu wyjść z kompromitującej sytuacji, a klucz do sejfu może znajdować się w sąsiednim kraju. O co w tym przypadku konkretnie chodzi? Mianowicie o otwarcie nowej akademii piłkarskiej. Klub ogłosił w oficjalnym komunikacie, że otworzył akademię w Maroku, a konkretniej w mieście Casablanca, w którym mieszka ponad trzy mln osób. To druga akademia w tym kraju, po Rabacie (stolica Maroka) z lipca zeszłego roku.

"Po sukcesie akademii w Rabacie klub promuje projekt uważany za strategiczny w kontekście ekspansji piłki nożnej w Maroku. Szkoły pracują według własnego, unikalnego modelu opartego na metodologii Barcelony" - czytamy w oficjalnym komunikacie klubu. Rejestracja w najtańszym programie tej akademii kosztuje około 2250 euro, natomiast łącznie może wzrosnąć do niemal 3500 euro. I to właśnie kryje się pod określeniem "klucz do sejfu". W tej akademii trenerzy będą szkolić łącznie 500 chłopców i dziewcząt w różnych kategoriach wiekowych.

Jak podaje Barcelona, projekt związany z klubową akademią w Casablance ma ruszyć we wrześniu br. Aktualnie Barcelona ma 28 akademii rozsianych po całym świecie, w tym właśnie dwie w Maroku. Warto dodać, że Maroko to kraj, który w ostatnich latach pokazał się światu z bardzo dobrej strony w kontekście piłkarskim. Maroko, którego selekcjonerem jest Walid Regragui, dotarło do strefy medalowej mistrzostw świata w Katarze i zajęło czwarte miejsce, przegrywając w decydującym meczu z Chorwacją. W ostatniej edycji Pucharu Narodów Afryki Maroko odpadło już w 1/8 finału.

Barcelona rozpoczęła nowy sezon ligi hiszpańskiej od wygranej 2:1 w wyjazdowym meczu z Valencią. Wówczas dwa gole strzelił Robert Lewandowski. Relacje tekstowe na żywo z meczów Barcelony w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.