Hiszpanie bezlitośni dla Mbappe po debiucie. Nie tak to miało wyglądać

Real Madryt tylko zremisował z Mallorcą 1:1 w pierwszej kolejce La Liga. Chociaż już w 13. minucie prowadzenie gościom dał Rodrygo, to po przerwie do wyrównania doprowadził Vedat Muriqi. Real kończył spotkanie w dziesiątkę po tym, jak w doliczonym czasie gry w drugiej połowie czerwoną kartkę zobaczył Ferland Mendy.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto cena magnesu w warszawskiej strefie kibica. Aż się wierzyć nie chce

Niedzielne spotkanie było debiutem dla Kyliana Mbappe w La Liga. Francuz, który trafił do Realu latem na zasadzie wolnego transferu z PSG, zadebiutował w nowym klubie w środę na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Wtedy Mbappe strzelił gola w meczu z Atalantą (2:0) o Superpuchar Europy. W niedzielę nie było już tak dobrze, co widać po notach od hiszpańskich dziennikarzy. Ci spodziewali się więcej i po Mbappe, i po całej drużynie Carla Ancelottiego.

"Już jego pierwsza akcja po niesamowitym rajdzie mogła się zakończyć rzutem karnym. W pierwszej połowie Francuz błysnął jeszcze raz, kiedy doskonale współpracował z Viniciusem Jr. Jak łatwo to wyglądało z ich strony..." - wzdychał dziennik "Marca".

"W 73. minucie Mbappe mógł strzelić gola, ale doskonale zareagował Dominik Greif, który uchronił swoją drużynę" - dodali dziennikarze, którzy ocenili Mbappe na 6 w 10-stopniowej skali. Taką notę otrzymała większość graczy Realu. Niżej ocenieni zostali tylko Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Ferland Mendy oraz Aurelien Tchouameni (5).

Hiszpanie skrytykowali Mbappe

Znacznie gorzej występ Mbappe widzieli dziennikarze "Sportu". Ci wystawili Francuzowi zaledwie 4. "Wyłączony" - tak zaczęli uzasadnienie oceny. "Był aktywny, ale brakowało przebłysków jego jakości i mocy. Nie strzelił gola i wciąż musi szukać sposobu na wpasowanie się do drużyny Ancelottiego" - dodali dziennikarze.

Żaden z graczy Realu nie został oceniony niżej. Gorsze noty otrzymali jedynie Carvajal, Tchouameni oraz Jude Bellingham.

"Był mobilny, poruszał się na każdej pozycji w ataku, ale mimo kilku niezłych okazji nie strzelił gola w debiucie w La Liga" - tak grę Mbappe opisali dziennikarze "Mundo Deportivo", którzy nie wystawiają ocen zawodnikom.

"Musi się dostosować do automatyzmów Realu, chociaż tak naprawdę sama jego obecność już je zmienia. W pierwszej połowie domagał się rzutu karnego, którego nie było. Po przerwie oddał niezły strzał na bramkę Greifa, ale nie zdobył pierwszej bramki w La Liga" - to za kolei "AS".

Szansę na pierwszego gola w La Liga Mbappe będzie miał w niedzielę, kiedy Real Madryt zagra u siebie z Realem Valladolid.