Niemcy reagują na debiut Flicka i dublet Lewandowskiego

- Lewandowski? Trenowałem go w Bayernie [Monachium - przy.pred.], znam go naprawdę dobrze. Dziś zaprezentował się dobrze, nie tylko ze względu na dwa gole, ale także na swoją grę w defensywie - powiedział Hansi Flick po wygranej FC Barcelony z Valencią 2:1 w pierwszej kolejce nowego sezonu LaLigi. Był to debiut niemieckiego szkoleniowca na ławce katalońskiego klubu.

Niemieckie media podkreślają rolę Roberta Lewandowskiego w debiucie Hansiego Flicka

Flick i Lewandowski napisali w Bayernie Monachium piękną historię, wygrywając m.in. potrójną koronę (mistrzostwo i Puchar Niemiec oraz Ligę Mistrzów) w sezonie 2019/2020. To wtedy zdaniem wielu ekspertów i kibiców "L'Equipe" ograbiło Roberta Lewandowskiego ze Złotej Piłki, nie przeprowadzając plebiscytu z powodu pandemii.

Jak można się było domyślić - pierwszy mecz Flicka na ławce Barcelony przykuł uwagę niemieckich mediów. "Szczególne pochwały dla Lewandowskiego po debiucie Flicka" - pisze "Frankffurter Allgemeine". Dziennik ocenił, że Lewandowski był "kluczowy" dla wygranej Barcelony z Valencią. Dalej zacytowane zostały przytoczone wyżej słowa Flicka o polskim napastniku.

"Lewandowski ustrzelił dla Flicka zwycięstwo" - napisał "Bild". "Flick wygrał 2:1 z Valencią w swoim pierwszym meczu w FC Barcelonie. To głównie zasługa jego starego powiernika: Roberta Lewandowskiego" - czytamy w relacji.

"Debiut Flicka. Lewandowski odwrócił wynik w Walencji" - to z kolei relacja "Kickera". "Były trener Bayernu Monachium po raz kolejny mógł polegać na Lewandowskim, który w pojedynkę odmienił losy meczu" - podsumowano w magazynie.

"Hansi Flick świętuje skromne zwycięstwo Barcelony na początku ligi z Valencią. Szczególnie może podziękować gwiazdorskiemu napastnikowi Robertowi Lewandowskiemu" - napisał sport1.de.

FC Barcelona ma teraz kilka dni przerwy, a w następnej kolece - w sobotę 24 sierpnia o godz. 19 podejmie Athletic Bilbao. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.