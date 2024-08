Nocny wpis Lewandowskiego. Jedno zdanie po dwóch golach

Ronald Araujo, Ilkay Gundogan, Fermin Lopez, Gavi, Frenkie de Jong i nowy nabytek Dani Olmo - ci piłkarze nie zagrali na inaugurację ligi hiszpańskiej, a mimo to FC Barcelona wygrała na wyjeździe z Valencią 2:1 (1:1). Oba gole dla zwycięzców zdobył Robert Lewandowski (45+5. i 49.), a dla przegranych - Hugo Duro (44.).

Robert Lewandowski: Dziś to był dopiero początek

Robert Lewandowski został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Wg portalu Sofascore otrzymał najwyższą notę (8,4), oddał dwa celne strzały (w sumie cztery), miał 83 proc. celnych podań (15/18), wygrał trzy z siedmiu pojedynków, dwa razy był faulowany i zrobił siedem strat.

Reprezentant Polski w środku nocy zamieścił krótki wpis na Instagramie. - Wspaniały start sezonu - napisał po angielsku.

W rozmowie z dziennikarzami Lewandowski zdradził swój cel na ten sezon.

- Mój cel to strzelać gole. Nie wiem, ile ich zdobędę do końca sezonu, ale są one bardzo ważne dla pewności siebie. Powiedziałem już kiedyś, że w tym sezonie będę miał więcej bramek niż w zeszłym. Dziś to był dopiero początek - przyznał Polak.

Skomentował również grę całej drużyny.

- Gdybyśmy grali lepiej w ataku, moglibyśmy strzelić trzy lub cztery bramki. Najważniejsze jest jednak to, że wygraliśmy. Tym bardziej że graliśmy na trudnym stadionie. Pierwsze 20-25 minut nie graliśmy dobrze, ale potem było już znacznie lepiej, choć graliśmy składem z czterema młodymi zawodnikami. W ostatnich minutach meczu mieliśmy wszystko pod kontrolą - dodał Lewandowski.

FC Barcelona w drugiej kolejce La Ligi podejmie Athletic Bilbao. Pojedynek odbędzie się w sobotę, 24 sierpnia o godz. 19. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.