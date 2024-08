Lewandowski zachwycił Hiszpanię. Biją mu pokłony po meczu z Valencią

Robert Lewandowski został bohaterem FC Barcelony w wygranym 2:1 na wyjeździe meczu z Valencią. Kapitan reprezentant Polski na Estadio Mestalla ustrzelił dublet, najpierw zdobywając bramkę w doliczonym czasie pierwszej połowy po podaniu Lamine'a Yamala, a drugą dołożył, wykorzystując rzut karny na początku drugiej części gry.

Hiszpańskie media oceniły występ Roberta Lewandowskiego. "Zaznaczył teren"

Jak można było się domyślić - po takim występie Robert Lewandowski był jednym z najwyżej ocenianych zawodników FC Barcelony. Kataloński "Sport" ocenił występ Polaka na "7". Równie wysoką ocenę otrzymali tylko Marc Casado, Lamine Yamal oraz Pau Cubarsi. "Goleador" - tym słowem gazeta opisała występ Lewandowskiego. "Znakomity występ Polaka. Nie musiał być za bardzo obecny w grze, żeby zrobić różnicę dwiema bramkami" - czytamy w opinii.

"Lewandowski uratował Barceloną Flicka na Mestalla" - to już ocena z "Mundo Deportivo". "Skuteczny" - to słowo kluczowe dla gazety. "Starał się wspierać swoich kolegów z drużyny, ale nie zawsze z sukcesem. Wykorzystał świetne podanie Yamala i rzut karny".

"Lewandowski zaznaczył teren" - ocenił Santi Nolla z tejże gazety. "Nie zatrudniono go do zapewniania wrażeń artystycznych, ale do pojawiania się na szczycie klasyfikacji najlepszych strzelców. I tego się wywiązał" - podkreślił dziennikarz.

"Lewandowski: MVP" - oceniło fcbarcelonanoticias.com. "Zaczyna sezon w zabójczym stylu od dubletu z Valencią. Cztery dni przed swoimi 36. urodzinami pokazał, że jest w formie i ciągle ma instynkt do strzelania goli" - czytamy.

"Lewandowski ratuje Flicka w jego debiucie. Słaby mecz Barcelony z Valencią" - stwierdziło "El Confidencial", podkreślając, że gole strzelone przez polskiego napastnika odmieniły spotkanie i "zabiły" Valencię.

FC Barcelona ma teraz kilka dni przerwy i kolejny mecz rozegra u siebie w sobotę 24 sierpnia o godz. 19:00 z Athletikiem.