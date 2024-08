Lewandowski bohaterem FC Barcelony! Wielkie emocje w pierwszym meczu sezonu

Lato w stolicy Katalonii było dość gorące i to nie tylko z powodu wysokiej temperatury charakterystycznej dla tego regionu. Xaviego Hernandeza w roli trenera zmieniła Hansi Flick. Działaczom nie udało się sfinalizować transferu Nico Williamsa, ale do klubu dołączył Dani Olmo. Nowy szkoleniowiec ma także za zadanie doprowadzić do formy Roberta Lewandowskiego, z którym współpracował w Bayernie Monachium, gdy Polak bił rekordy strzeleckie w Bundeslidze.

Na inaugurację sezonu 2024/2025 w La Liga Barca udała się na Estadio Mestalla na wymagające starcie z Valencią. Hansi Flick nie mógł skorzystać z kilku istotnych graczy, jak Frenkie de Jong, Ronald Araujo czy Ilkay Gundogan, który znalazł się poza kadrą w dość tajemniczych okolicznościach. Z tego powodu w podstawowym składzie wyszło aż trzech 17-latków: Lamine Yamal, Pau Cubrasi oraz Marc Bernal.

Stracony gol obudził Barcelonę

Niestety w drużynie Barcelony próżno było szukać tej młodzieńczej fantazji. Więcej było nerwowości i niedokładności, z czego starali korzystać się rywale. Ataki Valencii były bardziej bezpośrednie, a dzięki temu konkretniejsze. Tempo gry zawodników gości było bardzo usypiające. W 30. minucie, gdy nastąpiła przerwa na nawodnienie, Robert Lewandowski miał na koncie sześć kontaktów z piłką.

Wydawało się, że pierwsza połowa odbędzie się całkowicie bez historii, ale ostatnie minuty były pełne emocji. Najpierw precyzyjnym strzałem głową do siatki Barcelony piłkę skierował Hugo Duro. Początkowo arbiter liniowy zasygnalizował spalonego, lecz analiza VAR potwierdziła, że gol powinien być uznany. Valencia wyszła na prowadzenie, ale doliczonych zostało aż pięć minut.

Goście maksymalnie wykorzystali ten czas i tuż przed gwizdkiem na przerwę doprowadzili do wyrównania. Dokonał tego Robert Lewandowski, który do tego momentu był ciałem obcym w drużynie Hansiego Flicka. Asystę przy golu Polaka zaliczył Lamine Yamal, ale docenić trzeba także dośrodkowanie z lewej strony Alejandro Balde.

FC Barcelona po zmianie stron kontynuowała swoje dobre minuty. Najpierw Lamine Yamal nieczystym uderzeniem zmarnował doskonałą okazję bramkową, ale 120 sekund później Raphinha wyprzedził rywala, będąc faulowanym w polu karnym Valencii. Sędzia nie miał wątpliwości, aby wskazać na jedenasty metr, a Robert Lewandowski pewnym strzałem w okienko wyprowadził swój zespół na prowadzenie.

Spotkanie zdecydowanie nabrało kolorytów. Barca miała sytuacje na podwyższenie wyniku - Ferran Torres zmarnował sam na sam - a Valencia coraz bardziej się otwierała, będąc wspieranym przez żywiołową publikę, która co chwilę domagała się drugiej żółtej kartki dla Paua Cubarsiego.

W późniejszych kilkunastu minutach mecz się uspokajał, a na boisku więcej było równowagi. Valencia nie miała na tyle jakości, aby zdominować rywala i zmusić go do głębokiej defensywy. Z kolei Barca mądrze obniżała tempo gry, utrzymując się długo przy piłce. Graczom Rubena Barajy brakowało już także sił, aby doskoczyć do przeciwników, przez co gra toczyła się na ich połowie.

Ostatecznie po ośmiu minutach doliczonego czasu gry sędzia zagwizdał po raz ostatni. FC Barcelona przegrywała, ale po dwóch trafieniach Roberta Lewandowskiego pokonała Valencię 2:1 na inaugurację sezonu w La Liga. Za tydzień w sobotę Barca zagra u siebie z Athleticiem Bilbao.