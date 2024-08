Hiszpańskie media ogłaszają. Flick podjął decyzję ws. Lewandowskiego

Poprzedni sezon był dla FC Barcelony daleki od ideału. Drużyna z Katalonii nie wygrała żadnego trofeum. W rozgrywkach ligowych zajęła drugie miejsce, tracąc 10 punktów do mistrza kraju - Realu Madryt. Momentami było gorąco. Ze stanowiskiem pierwszego trenera pożegnał się Xavi Hernandez, którego zastąpił Hansi Flick. Do drużyny dołączyli m.in. Dani Olmo z RB Lipsk czy Pau Victor z Girony. Teraz przed Barceloną jasny cel - wywalczenie mistrzostwa kraju i zdobycie europejskiego pucharu. W realizacji tych planów będzie miał pomóc m.in. Robert Lewandowski, który w minionej kampanii zdobył 19 goli w 35 ligowych meczach. Do tego dołożył osiem asyst.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa rzeczywistość Probierza. Garnitury, zegarki, ranking najprzystojniejszych selekcjonerów

Dziennikarze typują skład FC Barcelony na mecz z Valencią

Na inaugurację nowego sezonu ligowego FC Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Valencią. Ostatnie pięć spotkań między tymi zespołami to cztery zwycięstwa Barcelony i jeden remis. Na kilka dni przed tym pojedynkiem, Hiszpanie informowali, że nowy nabytek Barcelony, Dani Olmo, nie został zarejestrowany i nie zagra w pierwszym meczu LaLiga. Hansi Flick na przedmeczowej konferencji prasowej potwierdził, że reprezentant Hiszpanii nie wystąpi w tym starciu. "Dani Olmo nie jest w wystarczająco dobrej kondycji fizycznej" - stwierdził.

Hiszpańscy dziennikarze wzięli ten fakt pod uwagę przy ustalaniu przewidywalnego składu na mecz z Valencią. Zdaniem katalońskiego "Sportu" Hansi Flick na prawej obronie wystawi Julesa Kounde, na lewej Alejandro Balde, a w środku Pau Cubarsi i Inigo Martinez. W pomocy ma zagrać Casado, Andreas Christensen i IIkay Gundogan, a w ataku Robert Lewandowski, któremu towarzyszyć mają najprawdopodobniej Raphinha i Lamine Yamal. Co ciekawe, dziennikarze "Mundo Deportivo", "Marca" i "AS" są zgodne w kwestii Lewandowskiego.

Przewidywalny skład FC Barcelony na mecz z Valencią wg "Sportu":

Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, Balde; Casado, Christensen, Gundogan; Kamine Yamal, Lewandowski, Raphinha

Mecz 1. kolejki LaLigi między FC Barceloną a Valencią rozpocznie się w sobotni wieczór o 21:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego meczu na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.