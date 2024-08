Miał być następcą Lewandowskiego, a tu taki klops. Co za wtopa Barcelony

FC Barcelona stara się wzmocnić drużynę w letnim oknie transferowym. Sprowadziła już Daniego Olmo, ale ambicje ma zdecydowanie większe. Tyle tylko, że budżet i Finansowe Fair Play mogą pokrzyżować jej plany. Konieczne jest przeprowadzanie transakcji wychodzących. Na sprzedaż wystawiony został m.in. Vitor Roque, który dołączył do katalońskiej ekipy ledwie pół roku temu i od razu okrzyknięto go "następcą Roberta Lewandowskiego".

Szybko jednak ten przydomek zniknął, ponieważ Xavi Hernandez nie dawał mu wielu szans do gry. W planach na kolejny sezon nie uwzględnił go też Hansi Flick, dlatego najrozsądniejszym posunięciem będzie jego sprzedaż. Tylko że chętnych, którzy spełniliby oczekiwania pracodawcy piłkarza, brakuje.

Vitor Roque na wylocie z Barcelony. Pojawił się zainteresowany klub z Portugalii. Ostatnia nadzieja?

Jak informuje kataloński "Sport", Barcelona nie chce wiele stracić na transferze Roque i oczekuje minimum 30 mln euro. Co więcej, w grę wchodzi głównie sprzedaż, nie wypożyczenie. Zresztą już wcześniej zapewniał o tym agent Brazylijczyka. - Nie pójdzie na wypożyczenie. Jeśli odejdzie, będzie to transfer definitywny - podkreślał Andre Cury.

Pierwszą ofertę kupna złożył Everton, ale nie spełniła oczekiwań hiszpańskiego klubu. Florian Plettenberg donosił, że opiewała na 25 mln euro plus 3 mln w ramach bonusów i została odrzucona. Rzekomo zainteresowany jest też Real Sociedad, o czym informował "UOL Esporte". Klub miał nawet przystąpić do rozmów, ale wątpliwe jest, by był w stanie zapłacić tyle za piłkarza, ile życzy sobie Barcelona.

Jak donoszą dziennikarze "Sportu", zainteresowane było też FC Porto, ale ostatecznie uznało, że woli napastnika z doświadczeniem gry w Europie. Na transfer może zdecydować się jednak inny portugalski zespół. Mowa o Sportingu Lizbona, aktualnym mistrzu kraju, który miał już skontaktować się z Barceloną.

"W ciągu najbliższych godzin ma dojść do spotkania w stolicy Portugalii, podczas którego podjęta zostanie decyzja o przyszłości zawodnika" - czytamy. Rzekomo fiaskiem miały zakończyć się negocjacje Sportingu z Fatisem Ioannidisem z Panathinaikosu i Roque ma być kolejny na liście klubu.

Trudny czas dla Barcelony

O tym, dokąd ostatecznie trafi Brazylijczyk, przekonamy się w kolejnych tygodniach. Czasu na sfinalizowanie transakcji jest coraz mniej. Deadline to 31 sierpnia - wtedy zamknie się okno transferowe. Już wkrótce Barcelona rozpocznie sezon La Liga, ale bez Roque. Ten nie został zarejestrowany. Pierwszy mecz Katalończycy rozegrają już w sobotę 17 sierpnia o 21:30, a ich rywalem będzie Valencia.

Przystąpią do tego starcia raczej z ponurymi nastrojami. W końcu zaledwie kilka dni temu po raz pierwszy od 12 lat przegrali w finale Pucharu Gampera. I to dość wyraźnie, bo aż 0:3 z AS Monaco. Była to ich najwyższa porażka w tych rozgrywkach aż od 43 lat.