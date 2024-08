Najpierw reprezentacja Polski, a teraz europejski gigant. InPost odpalił bombę!

Real Madryt sprowadził w letnim okienku transferowym Kyliana Mbappe. FC Barcelona sięgnęła za to choćby po Daniego Olmo. Aby móc rywalizować z tymi hegemonami o tytuł mistrza Hiszpanii, Atletico Madryt również musiało się wzmocnić. I zrobiło to, gdyż w ostatnich dniach dołączyli do niego: Robin Le Normand, Alexander Sorloth oraz Julian Alvarez. A to nie koniec niespodzianek.

InPost nowym sponsorem Atletico Madryt. "To dla nas zaszczyt"

Atletico poinformowało we wtorek, że nawiązało współpracę z polską spółką - InPost. Zaznaczono, że na mocy umowy paczkomaty firmy zostaną ulokowane na stadionie Civitas Metropolitano, a ponadto w miastach sportowych - Alcala de Henares i Majadahonda. Marka będzie też reklamowana podczas meczów La Liga, a pod stadionem będą rozkładane jej specjalne strefy kibica. Dzięki tej współpracy InPost stanie się oficjalnym dostawcą przesyłek klubu oraz pośrednikiem w handlu elektronicznym.

Dyrektor generalny ds. przychodów Oscar Mayo nie kryje zadowolenia z porozumienia. "Cieszymy się, że możemy powitać InPost w rodzinie Atletico. Tym samym będziemy mogli przedstawić fanom przełomową usługę dostaw oferowaną przez firmę. Cechuje nas jedno: umiejętność płynięcia pod prąd bez zatrzymywania, co pozwala nam realizować marzenia i być zespołem wojowników. Wierzymy, że InPost to idealny partner, który będzie nam towarzyszył w nadchodzących sezonach" - przekazał.

Założyciel firmy Rafał Brzoska oznajmił, że jest dumny z tego, że udało się podjąć współpracę z tak wielkim klubem. "Wierzę, że wzmocni to rozpoznawalność marki w Hiszpanii i kolejne miliony tamtejszych fanów zakochają się w dostawach InPost" - czytamy.

"To dla nas zaszczyt. Atletico to zespół, który scala takie wartości jak: wytrwałość, wysiłek, zaangażowanie oraz pasja" - dodał dyrektor zarządzający rynkami w Hiszpanii, Portugalii oraz Włoszech Nicola D'Elia. Tak samo uważa dyrektor ds. sponsoringu sportowego Marek Szkolnikowski. "Ta umowa to kolejny krok w realizacji przemyślanej strategii sponsoringowej, mającej na celu zwiększanie rozwoju biznesu na rynkach europejskich" - uzupełnił.

InPost poszerza zatem działalność na rynku sportowym. Poza współpracą z reprezentacją Polski wspiera również brytyjski Newcastle United, kolarski wyścig Tour de France oraz naszych lekkoatletów m.in. Natalię Kaczmarek czy Wojciecha Nowickiego.