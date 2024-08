Szczery wywiad Lewandowskiego. "Normalnie na wakacjach o tym nie myślę"

W nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego FC Barcelona zagrała szalone El Clasico z Realem podczas przedsezonowego tournée. Katalończycy wygrali 2:1, a jedną z asyst zanotował Robert Lewandowski. "Próbował wszystkiego", "Był zaangażowany" - tak hiszpańskie media oceniły występ Polaka przeciwko Realowi.

Robert Lewandowski przemówił. "Czuję głód"

Podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych Lewandowski udzielił wywiadu amerykańskim dziennikarzom. Jednym z tematów był upływający czas. Polak mimo upływu lat nie stracił jednak radości z gry. - Wciąż czuję ten głód wygrania czegoś więcej, strzelenia większej liczby bramek - powiedział bez zawahania napastnik w rozmowie z "Washington Post".

- Jeśli słyszysz swoje imię po strzeleniu gola, czasami trudno to wyjaśnić słowami, ale to jest moment, w którym jesteś w innym świecie. Nie chcę zapomnieć tego uczucia i chcę cieszyć się tym uczuciem tak długo, jak to możliwe - dodał 35-latek.

Piłkarz wyjawił też, że nie potrzebował dużo czasu do resetu po minionym sezonie i nieudanych mistrzostwach Europy. Szybko był gotowy do ponownej gry i wyczekiwał jej, co jak sam przyznał, zwykle mu się nie zdarza na urlopie. - Po tygodniu przerwy zacząłem już myśleć o tym, kiedy muszę wrócić do drużyny. Normalnie na wakacjach o tym nie myślę - przyznał.

Lewandowski jest jednym z najstarszych zawodników w Barcelonie. Jak się z tym czuje? - To tak, jakbym był ojcem niektórych z tych chłopaków - skwitował.

Polski napastnik w minionym sezonie rozegrał łącznie 49 spotkań, w których zdobył 26 bramek i zanotował dziewięć asyst. Czy rozgrywki 2024/25 będą dla niego lepsze? Niewykluczone. Nowym trenerem Katalończyków jest Hansi Flick, z którym Lewandowski doskonale zna się z Bayernu Monachium. Przy nim może więc trochę "odżyć". Pierwszy mecz w La Liga Barcelona rozegra 17 sierpnia przeciwko Valencii.