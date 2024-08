Wszyscy mówią o komentarzu Guardioli nt. Lewandowskiego. "To niemożliwe"

Robert Lewandowski ma za sobą pierwszy przedsezonowy sparing. W starciu FC Barcelony z Manchesterem City (w Orlando) pojawił się na boisku w 61. minucie. Pod koniec czasu podstawowego nie wykorzystał dobrej sytuacji do zdobycia bramki, trafił za to w serii rzutów karnych (Katalończycy wygrali w nich 4:1, po 90 minutach było 2:2). Po meczu 35-latek nie był komplementowany przez hiszpańskie media. Ale znalazł się ktoś, kto go pochwalił.

Robert Lewandowski komplementowany przez Pepa Guardiolę. Przypomniał legendarny mecz

Przy okazji tej potyczki Lewandowski spotkał się ze swoim dawnym trenerem Pepem Guardiolą, z którym w latach 2014-2016 pracował w Bayernie Monachium. W trakcie rozgrzewki serdecznie się przywitali i ucięli sobie krótką pogawędkę. A gdy na przedmeczowej konferencji prasowej Hiszpan został zapytany o Polaka, mówił o nim w samych superlatywach. Przypomniał zwłaszcza jeden moment z ich wspólnej pracy.

- Nigdy czegoś takiego nie widziałem, pięć goli w dziewięć minut. To wydaje się niemożliwe, bo pomiędzy bramkami mija czas potrzebny na wznowienie gry. To niemożliwe, ale się wydarzyło - powiedział o spektakularnym wyczynie napastnika z meczu z Wolfsburgiem (5:1) z 2015 roku.

- To była niesamowita przyjemność. To profesjonalista, topowy napastnik. Gdy dostaje piłkę w polu karnym, jest nie do zatrzymania. Ma niesamowite wyczucie pod bramką, a to najtrudniejsza rzecz w piłce nożnej. Oby rozegrał dobry sezon - tak 53-latek podsumował współpracę z Polakiem.

Pep Guardiola nie mógł się nachwalić Roberta Lewandowskiego. Nietypowe sceny po meczu

Po zakończeniu spotkania Lewandowski i Guardiola spotkali się po raz kolejny, tym razem w towarzystwie Joana Laporty, prezesa Barcelony. Z twarzy wszystkich trzech nie schodziły uśmiechy, a w pewnym momencie szkoleniowiec... podniósł koszulkę Polaka i przyglądał się jego mięśniom brzucha.

Zarówno Manchester City, jak i FC Barcelona koncentrują się już na nadchodzących spotkaniach podczas amerykańskiego tournée. Ci pierwsi w sobotę zagrają z Chelsea (godz. 23:30 czasu polskiego, w Columbus), drugich w niedzielę czeka starcie z Realem Madryt (godz. 1:00, East Rutherford).