Zero wątpliwości. Oto najlepszy następca Lewandowskiego. "Przekonał Flicka"

Na początku tego roku wydawało się, że Barcelona znalazła następcę Roberta Lewandowskiego. Wtedy klub wydał 40 mln euro na Vitora Roque z Athletico Paranaense. Brazylijczyk nie zachwycił do tej pory w barwach Barcelony, a teraz istnieje całkiem spore prawdopodobieństwo, że nie zostanie zarejestrowany w rozgrywkach ligi hiszpańskiej, więc klub woli go sprzedać. Hiszpańskie media sugerowały, że rywalem Lewandowskiego w środku ataku Barcelony może być Ansu Fati, który przebywał w poprzednim sezonie na wypożyczeniu w Brighton.

Najnowsze doniesienia hiszpańskich dziennikarzy wskazują na to, że Hansi Flick może mieć ostatecznie inny pomysł na zwiększenie rywalizacji na pozycji środkowego napastnika.

22-latek będzie zmiennikiem Lewandowskiego? "Prawie przekonał Flicka"

Z informacji podawanych przez dziennik "Mundo Deportivo" wynika, że zmiennikiem Lewandowskiego może zostać 22-letni Pau Victor. Napastnik był wypożyczony do Barcelony w poprzednim sezonie, a latem br. został wykupiony za 2,7 mln euro z Girony i udał się z pierwszym zespołem na przedsezonowy turniej w Stanach Zjednoczonych.

Victor pokazał się z dobrej strony w meczu z Manchesterem City, wygranym 4:1 przez Barcelonę po rzutach karnych. Wtedy Victor strzelił gola na 1:0 w 24. minucie, a potem został wybrany najlepszym zawodnikiem tego spotkania. Victor zagrał w 39 meczach w rezerwach Barcelony, w których strzelił 20 goli i zanotował sześć asyst. To jednak nie wystarczyło do awansu Barcelony do drugiej ligi.

- Ufam sobie. To decyzje, które nie zależą ode mnie, ale myślę, że mogę zostać w Barcelonie. Trener chce, byśmy byli agresywni, naciskali i byli pewni siebie. Barcelona to najlepsze miejsce, w którym mogę się rozwijać - mówił Victor po meczu z Manchesterem City. "Victor prawie przekonał Flicka. Niemiec widzi jego szanse na pozostanie w pierwszej drużynie. Sztab szkoleniowy dostrzegł w Victorze utalentowanego napastnika, zdolnego do zajmowania różnych pozycji w ofensywie. Teraz jest o krok przed Vitorem Roque" - pisze "Mundo Deportivo".

"Flick wierzy, że Pau ma miejsce w drużynie oraz szatni do tego stopnia, że już się mówi o nim jako o możliwym zmienniku Lewandowskiego podczas meczów" - dodają Hiszpanie. Niewykluczone, że Victor otrzyma szansę do gry w meczach z Realem Madryt (04.08), Milanem (07.08) i Monaco (12.08). Kontrakt Victora z Barceloną wygasa w czerwcu 2029 r.