Król strzelców Euro 2024 o krok od Barcelony! "Osiągnęli porozumienie"

FC Barcelona szykuje się do nowego sezonu La Liga pod wodzą Hansiego Flicka. Katalończycy przebywają aktualnie na obozie w USA, gdzie w środę 31 lipca rozegrali sparing z Manchesterem City. Padł w nim remis 2:2, a w celu rozstrzygnięcia zwycięzcy, zespoły zorganizowały konkurs rzutów karnych, wygrany przez Barcelonę 4:1 (swoją jedenastkę pewnie wykorzystał Robert Lewandowski).

Barcelona pracuje nad wzmocnieniami. Musi gonić Real Madryt

Intensywna praca trwa także w gabinetach wicemistrzów Hiszpanii. W Barcelonie mają świadomość, że Real Madryt będzie murowanym faworytem do obrony tytułu mistrzowskiego, zwłaszcza wzmocniony Kylianem Mbappe. Dlatego też nie mogą przesadnie marnować czasu. Z drużyną z Katalonii od dłuższego czasu łączony był Nico Williams, młody skrzydłowy z Atletic Bilbao. Wszystko wskazuje jednak na to, że to nie on będzie nowym wzmocnieniem Barcelony.

Błyszczał na Euro 2024. Wróci do Barcelony po latach?

Jak informuje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, o krok od dołączenia do wicemistrzów Hiszpanii jest Dani Olmo. To 26-letni ofensywny pomocnik Dani Olmo. Hiszpan był jedną z największych gwiazd minionego już Euro 2024. Zdobył na nim trzy gole, co dało mu koronę króla strzelców wraz z pięcioma innymi zawodnikami. Do tego dorzucił jeszcze dwie asysty, a Hiszpania zdobyła mistrzostwo Europy.

Teraz ma powrócić do Barcelony. Tak jest, powrócić, bo Olmo przez wiele lat szkolił się w La Masii, słynnej akademii katalońskiego klubu, ale w 2014 roku, mając 16 lat, opuścił ją na rzecz chorwackiego Dinama Zagrzeb, gdzie wypłynął na szerokie wody i sześć lat później trafił za prawie 30 milionów euro do niemieckiego RB Lipsk. Tam uzbierał już 148 meczów, w których strzelił 29 goli oraz dorzucił 34 asysty.

Według Romano oba kluby dogadały się już co do kwoty transferu. Ta ma wynieść aż 55 milionów euro w podstawie, a do tego 4 miliony euro dość prostych do realizacji bonusów oraz 3 miliony euro takich nieco trudniejszych do spełnienia warunków. Co więcej, sam zawodnik miał już dogadać aż sześcioletni kontrakt i bardzo chce wrócić do Katalonii. Transfer wydaje się już tylko kwestią czasu.

Wieści potwierdzono też w Niemczech. Słynny dziennikarz Florian Plettenberg napisał, że "Barcelona i Olmo osiągnęli słowne porozumienie". Do tego stał się "celem numer jeden, gdy sytuacja Nico Williamsa zatrzymała się w obecnym miejscu": Teraz należy jedynie czekać na to, co ustalą między sobą Lipsk i Barcelona.