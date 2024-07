Flick podjął decyzję. Wielkie zaskoczenie. Wiadomo, co z Lewandowskim

Poprzedni sezon był fatalny dla FC Barcelony i zakończył się brakiem jakiegokolwiek trofeum. Na powtórkę takiego scenariusza klub nie może sobie pozwolić. W związku z tym władze usilnie pracują nad wzmocnieniami. Z kolei Hansi Flick skupia się na przygotowaniu do gry dostępnych zawodników. Już wkrótce będzie miał okazję przetestować ich w warunkach meczowych. Od 28 lipca do 7 sierpnia zespół weźmie udział w tournée po Stanach Zjednoczonych, gdzie rozegra trzy spotkania.

Hansi Flick ogłosił! Oto skład FC Barcelony na mecze w USA. Robert Lewandowski wśród wybrańców

W niedzielę nowy szkoleniowiec poinformował o tym, kogo zabierze ze sobą za ocean. I na liście nie brakuje niespodzianek. Najbardziej zaskakująca informacja to ta, że na liście stworzonej z 31 zawodników ponad połowa to młodzieżowcy! Mowa m.in. o Pau Victorze, Alexisie Olmedo czy Diego Kochenie.

Zgodnie z oczekiwaniami do USA polecą liderzy kadry. W ich gronie znajduje się Robert Lewandowski, który wrócił już do treningów z drużyną po Euro 2024. Należy podkreślić, że był to dla niego turniej nieudany. Nie dość, że zaprezentował się przeciętnie, to jeszcze pauzował w meczu z Holandią (1:2) z powodu kontuzji.

Na liście Barcelony znaleźli się też podstawowy bramkarz Marc-Andre ter Stegen, Alejandro Balde czy Inigo Martinez. Do drużyny, ale dopiero za kilka dni dołączą z kolei Raphinha, Ilkay Guendogan czy Jules Kounde.

Niespodzianką nie jest natomiast brak w kadrze Lamine'a Yamala czy Ferrana Torresa. Wygrali Euro 2024 i dostali nieco więcej czasu na odpoczynek. Zabraknie też Pedriego, który walczy z kontuzją, podobnie jak i Frenkiego de Jonga. Na liście nie ma również dochodzącego do pełnej sprawności Gaviego.

Lista zawodników Barcelony, którzy pojadą na tournee po USA:

bramkarze:

Marc-Andre ter Stegen

Inaki Pena

Ander Astralaga

Diego Kochen,

obrońcy:

Andreas Christensen

Alejandro Balde

Inigo Martinez

Jules Kounde

Hector Fort

Mikayil Faye

Clement Lenglet

Julian Araujo

Gerrard Martin

Andres Cuenca

Alex Valle

Sergi Dominguez

Alexis Olmedo Vila

pomocnicy:

Ilkay Guendogan

Pablo Torre

Oriol Romeu

Quim Junyent

Noah Darvich

Guille Fernandez

Marc Bernal

Marc Casado

Unai Hernandez

Guille Fernandez

napastnicy:

Robert Lewandowski

Vitor Roque

Raphinha

Pau Victor.

Teraz przed Barceloną trzy mecze towarzyskie. Jej rywalami będą Manchester City (31 lipca), Real Madryt (4 sierpnia) oraz AC Milan (7 sierpnia). Flick będzie chciał jak najlepiej przygotować drużynę na kolejny sezon. W międzyczasie władze klubu będą walczyć o wzmocnienia.

Media donoszą, że Barcelonie mocno zależy na ściągnięciu dwóch gwiazd kadry Hiszpanii, które błysnęły na Euro. Mowa o Nico Williamsie i Danim Olmo. O tym, czy uda im się pozyskać piłkarzy, przekonamy się w kolejnych tygodniach. Wiadomo, że na transfery będą musieli wydać grubo ponad 100 mln euro.