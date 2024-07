Wygadał się! Ancelotti wypalił o planie Realu. Tak będzie grał Mbappe

- Zawsze byłem przekonany, że nadejdzie mój moment. Wiedziałem, że kiedy odejdę z Paryża, przeniosę się do Realu Madryt. Miałem oferty z wielu klubów. W futbolu nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, ale dziś jestem bardzo szczęśliwy z bycia piłkarzem Realu - powiedział Kylian Mbappe podczas prezentacji na Santiago Bernabeu. Transfer ten wiele zmienia w światowym futbolu, także w samym Realu.

Francuz musi bowiem zostać odpowiednio wkomponowany w zespół. To wcale nie takie proste, gdyż nie jest typowym środkowym napastnikiem i lepiej czuje się, gdy może grać przodem do bramki i ma przed sobą przestrzeń, aby się rozpędzić - podobnie grają Vinicius i Rodrygo. "Jego przybycie wstrząśnie fundamentami zespołu" - pisała o 25-latku "Marca", dywagując nad tym, jak poukłada to Carlo Ancelotti. Ten już z niczym się nie kryje.

W podkaście Johna Obiego Mikela, byłego zawodnika m.in. Chelsea, włoski trener wyjaśnił, jak zamierza wykorzystać Mbappe. - Widzę go grającego z przodu, w otwartym ataku. Ten atak obejmuje 68 metrów szerokości i musimy to pokryć napastnikami - zażartował. Później mówił już bardziej poważnie. - Szczerze mówiąc, nie myślałem o tym. Dopasowanie Mbappe do zespołu nie będzie problemem. Ważne jest, aby pamiętać, jego słowa, że dostosuje się do zespołu. Kluczową kwestią jest to, że każdy gracz musi wykorzystać swój talent i jakość w służbie drużyny - powiedział, cytowany przez "Marcę".

Spekuluje się, że po przyjściu Mbappe i zakończeniu kariery przez Toniego Kroosa Real może odejść od ustawienia 4-1-2-1-2 i przejść na 4-3-3. W takim wypadku Vinicius mógłby grać na lewym skrzydle, a Rodrygo na prawym, jak często miało to miejsce, gdy w klubie był Karim Benzema - teraz miejsce tego ostatniego zająłby jego rodak. A jak to widzi Ancelotti? - Myślę, że najważniejszą cechą dobrego ataku jest mobilność zawodników - odparł. Później rozwinął tę myśl.

- Czasami Vinicius może grać na lewej stronie, a innym razem na środku. Bellingham czasami grał na lewej stronie, czasami na środku, a czasami na prawej stronie. Rodrygo większość meczów rozpoczynał na prawej stronie, ale czasami w trakcie meczu widzę go grającego na lewej stronie. Ważne jest, aby mieć tę mobilność i kreatywność przy piłce. Chcę dać wolność moim zawodnikom. Muszą umieć zarządzać sytuacją w trakcie gry. Pierwszy mecz przeciwko Manchesterowi City (w 1/4 finału LM - red.) rozegraliśmy z Rodrygo i Viniciusem na lewej stronie, ponieważ myśleliśmy, że możemy wykorzystać tę przewagę. Dlatego nie martwimy się, gdzie zagra Kylian. Nie rozmawiałem z nim o tym - wytłumaczył.

Ancelotti nie rozmawiał z Mbappe o pozycji na boisku, ale miał okazję się z nim spotkać. Jak to wyglądało? - Powiedziałem mu dwie rzeczy. Po pierwsze, gorąco go powitałem, ponieważ przyjęcie, jakie zgotowali mu Real Madryt i kibice, było wyjątkowe. Drugim było to, żeby odpoczął, pojechał na wakacje, ponieważ dla zawodników był to bardzo długi sezon - zdradził.

Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to oficjalny debiut w barwach Realu Madryt Kylian Mbappe zaliczy w Polsce. Będzie to mecz z Atalantą o Superpuchar Europy, który odbędzie się 14 sierpnia na Stadionie Narodowym.