Niemcy nie wierzyli w to, co zrobiła Barcelona. "Surrealistyczna"

Reprezentacja Hiszpanii wygrała Euro 2024, pokonując w finale 2:1 Anglię po golach Nico Williamsa oraz Mikela Oyarzabala. Tym samym "La Furia Roja" okazała się najlepsza na mistrzostwach Europy po raz czwarty w historii. Kadra, którą dowodził Luis de la Fuente, miała jednak w trakcie turnieju wielu bohaterów. Jednym z nich okazał się Dani Olmo z RB Lipsk, który zakończył zmagania z trzema golami oraz dwoma asystami. Do 20 lipca br. każdy klub mógł sprowadzić Olmo, uiszczając klauzulę wykupu w wysokości 60 mln euro.

Do tej pory w kontekście możliwego transferu Olmo wymieniano takie kluby, jak Manchester City, Bayern Monachium czy Atletico Madryt. W tym gronie była też Barcelona, o czym pisaliśmy na portalu w czwartek. "FC Barcelona nie zdecydowała jednak aktywować tego zapisu i uznała, że po jego wygaśnięciu Olmo uda kupić się nieco taniej. Okazuje się jednak, że tak łatwo nie będzie" - czytamy. Teraz hiszpańskie oraz niemieckie media podają szczegóły oferty Barcelony za Olmo, a także ujawniają reakcje władz klubu z Lipska.

"Surrealistyczna i śmieszna" oferta Barcelony za gwiazdę Euro. Ale się nie poddaje

Okazuje się, że Barcelona zaoferowała Lipskowi 60 mln euro, z czego 40 mln euro podstawy oraz 20 mln w ramach bonusów. Barcelona proponowała rozłożenie płatności na cztery raty, począwszy od stycznia 2025 r. Bonusy miały być uzależnione od tego, czy klub z Katalonii wygra ligę hiszpańską oraz Ligę Mistrzów. Za każdy triumf w tych rozgrywkach bonus miał wynieść po pięć mln euro - maksymalnie dwa triumfy w Primera Division i dwa triumfy w LM. "W ten sposób, na dzień dzisiejszy, Barça nie musiałaby nic płacić przez kolejne sześć miesięcy" - czytamy w katalońskim "Sporcie".

Jak na tę propozycję zareagowały władze Lipska? Niemieccy dziennikarze podają, że oferta została uznana za "surrealistyczną i śmieszną". Mimo to Barcelona nie zamierza się poddawać. Florian Plettenberg ze Sky Germany podaje, że prezes Joan Laporta i Deco mają zamiar sprowadzić do Barcelony zarówno Olmo, jak i Nico Williamsa z baskijskiego Athletiku.

"Olmo ma dobre relacje z Lipskiem i jest dla niego jasne, że klub pozwoli mu odejść i spełni jego życzenie. Barcelona ma wsparcie piłkarza, który chce grać na Camp Nou" - dodają hiszpańscy dziennikarze.

Warto dodać, że jeżeli Barcelona doprowadzi do transferu Olmo, to Hiszpan wróci do klubu po dziesięciu latach. Olmo grał w drużynach młodzieżowych Barcelony w latach 2007-2014, a od 2014 do 2020 r. był piłkarzem Dinama Zagrzeb. Olmo trafił do Lipska w styczniu 2020 r. za 29 mln euro, a jego obecny kontrakt wygasa w czerwcu 2027 r.