Oferta Barcelony upadła! Niemcy stawiają zaporowe warunki za gwiazdę Euro

Trener Hansi Flick pracuje już z FC Barceloną, ale wciąż nie doczekał się pierwszych transferów w letnim oknie. Hiszpańskie media donoszą, że Katalończycy najmocniej zabiegają o dwóch piłkarzy - Nico Williamsa i Daniego Olmo, którzy byli gwiazdami Hiszpanii na Euro 2024. Teraz Niemcy przekonują, że pierwsza oferta za drugiego z piłkarzy została odrzucona.

Dani Olmo nie dla FC Barcelony? RB Lipsk odrzuca pierwszą ofertę

"Mundo Deportivo" i niemieckie "Sky Sport" informowały, że do 20 lipca 2024 Dani Olmo miał w kontrakcie klauzulę, która pozwalała mu odejść z RB Lipsk za 60 milionów Euro. FC Barcelona nie zdecydowała jednak aktywować tego zapisu i uznała, że po jego wygaśnięciu Olmo uda kupić się nieco taniej. Okazuje się jednak, że tak łatwo nie będzie.

Teraz "Sky" donosi, że faktycznie Katalończycy złożyli ofertę za jednego z królów strzelców Euro 2024 i ta była niższa. W przekazie medialnym nie pada konkretna kwota, ale w Lipsku mieli stanowczo odrzucić zapytanie Barcelony. Pomimo wygaśnięcia klauzuli niemiecki klub nadal oczekuje za swojego pomocnika 60 milionów euro i nie chce schodzić z ceny.

Niemcy twierdzą również, że jeśli Barcelona nie ma takiej kwoty, to 26-latka nie kupi. Jeśli faktycznie Hiszpan miałby dołączyć do zespołu Hansiego Flicka, to władze klubu będą musiały sięgnąć znacznie głębiej do kieszeni. Nie wiadomo jednak, czy Barcelonę stać obecnie na taką transakcję, bo przecież klub musi liczyć wszystkie pieniądze po kilka razy. To ze względu na nieustające problemy z finansowym fair play.

W międzyczasie Barcelona prowadzi jeszcze negocjacje w sprawie transferu Nico Williamsa, który miałby kosztować 80 milionów euro. Łącznie same odstępne za dwóch Hiszpanów miałby wynosić więc około 140 milionów euro.

Dani Olmo w poprzednim sezonie zagrał 25 meczów, w których zdobył osiem goli i zaliczył pięć asyst. Euro 2024 rozpoczął jako rezerwowy, ale później był kluczowym zawodnikiem Hiszpanii, zdobył trzy gole, wygrał turniej i był jednym z królów strzelców turnieju. 26-latek grał w Barcelonie w zespołach młodzieżowych, ale w 2014 roku odszedł do Dinama Zagrzeb.