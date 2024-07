Fatalne wieści ws. Ansu Fatiego. Niestety

Ansu Fati pięć lat temu objawił się kibicom FC Barcelony. Jako 16-latek wszedł do składu i od razu zaczął robić furorę. W pierwszym sezonie w LaLiga strzelił siedem goli. Niestety jego rozwój mocno ograniczyły kontuzje. W kolejnych latach zawodnik pochodzący z Gwinei Bissau nie grał już na miarę talentu, jaki prezentował na początku przygody z klubem. Poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Brighton, ale wrócił i chciał udowodnić trenerowi Hansiemu Flickowi, że nadal może być przydatny dla drużyny. Niestety teraz przytrafiła mu się kolejna kontuzja.

Ansu Fati wrócił do FC Barcelony i już kontuzja. Brutalna diagnoza. Nie leci do Stanów

W środę oficjalny komunikat medyczny w tej sprawie wydała FC Barcelona. - Ansu Fati z kontuzją podeszwy prawej stopy. W Barcelonie będzie kontynuował leczenie zachowawcze, a czas jego powrotu do treningów będzie zależał od jego postępów - przekazano na platformie X.

Bardziej szczegółowe informacje co do stanu zdrowia Fatiego podał dziennikarz Javi Miguel. - Zapalenie powięzi podeszwy to uraz o trudnym rokowaniu. Powrót do zdrowia powolny i bardzo zależy od jego odczuć. Mogą to być trzy tygodnie lub dłużej niż półtora miesiąca. Dobry przykład to Inigo (Martinez - obrońca FC Barcelony - przyp.red.) - w zeszłym roku prawie dwa miesiące bez gry - napisał.

Tym samym Ansu Fati nie znajdzie się w kadrze FC Barcelony, która już niedługo uda się do Stanów Zjednoczonych na przedsezonowe tournee. 31 lipca ekipa wicemistrza Hiszpanii ma zagrać towarzysko z Manchesterem City, 4 sierpnia z Realem Madryt, a 7 sierpnia z AC Milanem. 21-latek miał tam walczyć o miejsce w składzie. Hiszpańskie media informowały, że przez ostatnie tygodnie intensywnie pracował, a jego forma fizyczna zaskoczyła nawet samego Hansiego Flicka.

W poprzednim sezonie Fati rozegrał dla Brighton 27 meczów, w których strzelił cztery gole i miał jedną asystę. Jego kontrakt z FC Barceloną obowiązuje do końca czerwca 2027 r. W przeszłości klub nosił się już z zamiarem jego sprzedaży.