Zwrot ws. rywala Lewandowskiego. Nowy kierunek. Wieści już niosą się po świecie

Vitor Roque przeszedł do FC Barcelony, aby uczyć się od Roberta Lewandowskiego i nieco go odciążyć. Jego przygoda z tym klubem nie poszła jednak po myśli i bardzo możliwe, że opuści Hiszpanię już tego lata. Media regularnie łączą go ze zmianą otoczenia, a teraz najnowsze wieści w tej sprawie przekazały brazylijskie media.

