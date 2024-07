Stało się. Real Madryt przekroczył kosmiczną granicę. "Pierwszy klub w historii"

W Realu Madryt od dłuższego czasu wszystko układa się idealnie. Zgadzają się wyniki sportowe, atmosfera w klubie, a do tego wszystkiego do drużyny Carlo Ancelottiego dołączył Kylian Mbappe. We wtorek zarząd "Królewskich" zatwierdził sprawozdanie finansowe za sezon 2023/2024. Co z niego wynikło? Mistrzowie Hiszpanii jako pierwszy w historii przekroczyli magiczną barierę jeśli chodzi o przychody.

