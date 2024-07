Lewandowski wrócił do Barcelony w wielkim stylu. Jego ukochane cacko. Cena powala

Robert Lewandowski już niedługo rozpocznie trzeci sezon w FC Barcelonie. Po Euro 2024 napastnik reprezentacji Polski udał się na zasłużone wakacje, gdzie nabierał sił przed kolejnymi wyzwaniami. Teraz wraca do intensywnej pracy. W poniedziałek pierwszy raz po urlopie zjawił się na treningu w katalońskim klubie. Jego przyjazd od razu wzbudził wielkie zainteresowanie.

Lewandowski przyjechał na trening i się zaczęło. Oto jego fura. "Szaleństwo"

Dziennik "Sport" podzielił się w mediach społecznościowym nagraniem, na którym widać, jak nasz kapitan odjeżdża samochodem po zajęciach. Przed bramą ustawiła się spora grupka fanów, zwłaszcza dzieci. Wszyscy chcieli ponownie zobaczyć swojego idola. Większość wyciągnęła telefony i przez jakiś czas biegła za autem, nagrywała i robiła zdjęcia. - Szaleństwo po powrocie Lewandowskiego do pracy - skomentował "Sport".

Wielką furorę zrobiło przede wszystkim auto, za którego kierownicą usiadł piłkarz. Lewandowski pokazał się w ciemnozielonym Bentleyu Continental GT Convertible. Pojazd ten jest w stanie przyspieszyć do 100 km/h w czasie krótszym niż 4 sekundy, a jego prędkość maksymalna wynosi ponad 300 km/h. W środku znajdziemy 12-cylindrowy silnik twin turbo o pojemności 6,0 l i mocy 635 KM. Polak chwalił się tą furą już cztery lata temu, gdy na Instagramie wrzucił zdjęcie ze swoją córką w podobnym zabawkowym modelu.

A ile trzeba zapłacić, by pozwolić sobie na takie cacko? Cena podana na stronie producenta wynosi niespełna 350 tys. euro, co przy obecnym kursie przekłada się na zawrotne 1,5 mln złotych. To jednak niejedyne drogie auto, jakim może pochwalić się 35-latek. W jego kolekcji znajdziemy także m.in. Porsche 911 Speedster (1,35 mln zł), Bentley Continental GT (1,2 mln zł), Ferrari F12 Berlinetta (1,2 mln zł) czy Audi RS e-tron GT quattro (700 tys. zł).

Roberta Lewandowskiego i FC Barcelonę czeka tournee po Stanach Zjednoczonych, gdzie klub rozegra trzy mecze towarzyskie. Zmierzy się tam towarzysko z Manchesterem City (31 lipca), Realem Madryt (4 sierpnia) i AC Milanem (7 sierpnia).