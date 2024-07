Koniec czekania. Flick wreszcie przemówił na temat Lewandowskiego. Jednoznacznie

Lamine Yamal był kluczową postacią reprezentacji Hiszpanii podczas Euro 2024. Młody skrzydłowy zachwycił świat i teraz oczekiwania wobec niego z pewnością będą jeszcze większe. Hansi Flick w wywiadzie dla klubowych mediów także odniósł się do jego osoby.

Takie słowa o Lewandowskim. Flick powiedział wprost

Przed niemieckim szkoleniowcem zadanie odbudowy Barcelony, która w ostatnim sezonie nie wygrała ani jednego trofeum. Choć kadra nie jest jeszcze skompletowana, to Flick zdaje się być podekscytowany perspektywą pracy w Katalonii.

- Naprawdę chcę z nimi pracować i mieć ich w zespole. Jest idealnie. Nigdy nie wiadomo, jak młody zawodnik może się poprawić. Musimy za nimi podążać i pomagać im. To nasza praca i kochamy ją wykonywać – powiedział, nawiązując do młodych zawodników, których zastał w klubie. Pau Cubarsi i Lamine Yamal już w ubiegłym sezonie odegrali ważną rolę w pierwszym zespole. Teraz mogą być jeszcze ważniejsi.

Barcelona Flicka z pewnością może być młodym zespołem, ale nie oznacza to, że nie będzie w nim miejsca dla doświadczonych graczy. Jednym z nich jest Robert Lewandowski. Z kapitanem reprezentacji trener zna się doskonale. Wspólnie dokonali wielkich rzeczy w Bayernie, łącznie z wygraniem Ligi Mistrzów.

- Robert Lewandowski jest nie do pobicia w polu karnym. Ma to, czego brakowało nam teraz na treningach, czyli strzela gole. Nie potrzebuje wielu szans, aby strzelać gole. Teraz my potrzebujemy wielu okazji, aby trafiać na treningach, ale nie on. Chcę tylko takich weteranów, aby pomogli młodym ludziom w doskonaleniu się i nawiązali z nimi kontakt, aby ci mogli się rozwijać – tak Flick podsumował Lewandowskiego, który w poniedziałek dołączył do zespołu.

Barcelona przed startem sezonu rozegra cztery sparingi. 31 lipca zagra z Manchesterem City, 4 sierpnia z Realem Madryt, a 7 sierpnia z Milanem. W ostatecznej próbie w spotkaniu o Puchar Gampera 12 sierpnia podejmie Monaco.