Lewandowski wrócił do Barcelony. W Hiszpanii mówią tylko o jednym

Mistrzostwa Europy w Niemczech były całkowicie nieudane dla reprezentacji Polski. Także indywidualnie dla jej kapitana Roberta Lewandowskiego, który doznał kontuzji w ostatnim meczu towarzyskim przed turniejem, przez co nie zagrał w pierwszym meczu grupowym z Holandią. W spotkaniu z Austrią zagrał 30 minut, ale był całkowicie niewidoczny. W podstawowym składzie wyszedł na ostatnie starcie z Francją. Udało mu się strzelić gola z rzutu karnego, dając biało-czerwonym jedyny punkt po remisie 1:1.

Po turnieju Robert Lewandowski udał się na wakacje. Wypoczywał na Mazurach czy później na Majorce, ale swojej aktywności nie ograniczył jedynie do odpoczynku na hotelowym leżaku. Kilka dni temu na swoim Instagramie opublikował wideo, na których odbywał trening indywidualny.

Na poniedziałek 22 lipca zaplanowano powrót polskiego napastnika do klubu. 35-latek dołączy do drużyny, która przygotowuje się do sezonu 2024/2025 pod wodzą nowego trenera Hansiego Flicka. "Lewandowski podczas wakacji realizował konkretny indywidualny plan pracy i przyjedzie w pełnej formie, aby powrócić na rozkaz Hansiego Flicka, z którym pracował już w Bayernie Monachium przez półtora sezonu i zdobył wszystkie możliwe tytuły" - zauważa "Mundo Deportivo". Wraz z Polakiem do pracy wraca także Duńczyk Andreas Christensen.

Katalońska gazeta sportowa wielokrotnie podkreśla przeszłość pracy Roberta Lewandowskiego z Hansim Flickiem w Bayernie Monachium. Wierzą, że ta współpraca pomoże Polakowi ponownie dojść do najwyższej formy, albowiem w poprzednich rozgrywkach pojawiały się głosy krytyki wobec 35-latka. "Lewandowski, który będzie jedną z największych atrakcji tournée Barcelony po Stanach Zjednoczonych, czeka na swój trzeci sezon jako zawodnik Barcelony i po raz kolejny będzie punktem odniesienia dla drużyny w ofensywie" - podkreślają. Wicemistrzowie Hiszpanii w Stanach Zjednoczonych zmierzą się m.in. z Realem Madryt i Manchesterem City.

Lewandowski na swoim koncie ma 59 bramki zdobyte dla Barcy i stanie przed wyzwaniem dobicia do "setki". "Polski napastnik spisywał się najlepiej pod okiem Flicka przez półtora sezonu w Bayernie i notował spektakularne statystyki strzeleckie, dorównujące samemu Leo Messiemu" - kontynuuje "Mundo Deportivo". Za kadencji Hansiego Flicka w Monachium polski napastnik zagrał w 71 meczach. Strzelił 83 gole i zanotował 22 asysty. To właśnie wtedy pobijał rekord Bundesligi w liczbie goli w jednym sezonie. Wygrał także Ligę Mistrzów. Hiszpanie przyznają, że Polak zasłużył wówczas na Złotą Piłkę.