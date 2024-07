Hiszpanie naprawdę napisali to o Lewandowskim. Wielkie wyczekiwanie

Robert Lewandowski powoli zapomina o rozczarowującym Euro 2024 i przygotowuje się do wznowienia treningów z FC Barceloną. W ostatnich tygodniach w klubie doszło do kilku zmian, z których najważniejszą jest zastąpienie Xaviego Hansim Flickiem, dobrym znajomym Polaka.

Polak w trakcie urlopu nie chciał wypaść z formy i trenował pod okiem trenera przygotowania fizycznego, aby z jak najlepszej strony pokazać się trenerowi. Do ponownego spotkania Polaka z Niemcem dojdzie już niedługo, o czym rozpisują się hiszpańskie media.

"Lewandowskiemu kończą się wakacje" - pisze "Marca", która przypomina, że w poniedziałek 22 lipca napastnik stawi się w ośrodku treningowym Barcelony. I powinien od razu wejść na wysokie obroty, albowiem "podczas wakacji nie zaniedbał sylwetki". Treningi relacjonował w mediach społecznościowych, a wraz z nim ćwiczyła jego żona.

Według "Marki" ciężka praca jest kluczem do tego, że Polak dalej gra na topowym poziomie. "Jego siła i wytrzymałość w połączeniu z odpowiednią dietą pomagają zrozumieć, dlaczego w wieku 35 lat jest w doskonałej formie i że przez kolejny sezon będzie (podstawowym - red.) środkowym napastnikiem Barcelony" - podkreślono.

Już sam okres przygotowawczy zapowiada się dla Lewandowskiego intensywnie. Przez kilka dni Barcelona będzie trenować na swoich obiektach, a w niedzielę 28 lipca wyleci na tournée po Stanach Zjednoczonych. Tam czekają ją spotkania z Manchesterem City, Realem Madryt i Milanem.

FC Barcelona grupuje się przed startem sezonu. Gwiazdy dalej odpoczywają

Wraz z Polakiem do zespołu dołączy Andreas Christensen, a przed wylotem do USA wrócą także Ilkay Guendogan i Marc-Andre ter Stegen. Jeszcze dłuższe urlopy będą mieli Lamine Yamal, Ferran Torres, Jules Koune i Raphinha. Natomiast Fermin Lopez, Pau Cubarsi i Eric Garcia przygotowują się do występu na igrzyskach olimpijskich i są niedostępni dla Flicka.

Niemiecki szkoleniowiec ma twardy orzech go zgryzienia, gdyż z powodu kontuzji nie może korzystać z: Ronalda Araujo, Gaviego, Pedriego, Frenkie'ego de Jonga, Alejandro Balde i Pablo Torre. "Część z nich, których powrót do zdrowia przebiega pomyślnie, może udać się do Stanów Zjednoczonych" - zakończyła "Marca".

Pierwszy mecz w nowym sezonie FC Barcelona rozegra 17 sierpnia. Będzie to ligowe starcie z Valencią.