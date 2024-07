Możliwy sensacyjny transfer Kante. Chce go gigant

N'Golo Kante w czasach największej świetności był najlepszym defensywnym pomocnikiem świata. Jego pracowitość, ale i umiejętności piłkarskie pozwoliły dominować na boiskach Premier League. Doprowadził do mistrzostwa Leicester City i Chelsea. Z londyńczykami wygrał także Ligę Mistrzów.

REKLAMA

Zobacz wideo Największe rozczarowanie Euro2024? "To nie był ten sam piłkarz, który czarował w lidze"

Kante wróci do Europy? Gigant jest zainteresowany

Dobre występy podczas Euro 2024, gdzie Francja dotarła do półfinału, sprawiły, że media spekulują o jego możliwym powrocie do Europy. Od 2023 roku występuje bowiem w Saudi Pro League, a konkretniej w Al-Ittihad. Nie tak dawno "The Guardian" informował, że jego pozyskaniem zainteresowany jest West Ham United.

Niewykluczone jednak, że Francuz przeniesie się do dużo większej marki. Według informacji, do których dotarł kataloński dziennik "Sport", FC Barcelona sonduje sprowadzenie zawodnika. "33-letni Kante był już na orbicie Barcelony przez ostatnie dwa lata, choć ostatecznie klub nie podjął kroku, aby spróbować go zatrudnić. Teraz Barcelona ponownie rozważa jego nazwisko po ocenieniu dobrego występu i optymalnej kondycji fizycznej pomocnika podczas Mistrzostw Europy" - pisze wspomniane źródło.

Miałoby chodzić o wypożyczenie, ale nie wiadomo czy Saudyjczycy przystaliby na takie rozwiązanie. Barcelona wciąż intensywnie rozważa wzmocnienie linii pomocy. Mikel Merino i Martin Zubimendi - takie nazwiska także pojawiały się w kręgu spekulacji dotyczących ruchów kadrowych zespołu, który objął niedawno Hansi Flick. Czas pokaże, czy Niemiec sprowadzi nową "szóstkę".