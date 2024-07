Real zapłacił za niego 30 mln. Teraz jest na dnie

30 milionów euro - tyle w styczniu 2020 r. Real Madryt zapłacił Flamengo za Reiniera. 18-letni wówczas zawodnik przeniósł się na Santiago Bernabeu, jednak do końca sezonu 2019/20 trenował i grał w drugiej drużynie.

I do dzisiaj nie doczekał się debiutu w pierwszym zespole. W sierpniu 2020 r. Brazylijczyk został wypożyczony na dwa lata do Borussii Dortmund. Ten czas okazał się jednak kompletnie nieudany. Przez dwa sezony Reinier rozegrał 39 spotkań, przebywając na boisku niespełna 750 minut. W tym czasie ofensywny pomocnik zdobył bramkę i miał asystę.

- To była masakra, byłem rozbity. Nie byłem w stanie się rozwijać, to był dla mnie bardzo trudny czas - mówił zawodnik w rozmowie z brazylijskimi mediami. Problem w tym, że później, w innych klubach, nie było wcale lepiej.

Sezon 2022/23 Reinier spędził na wypożyczeniu w Gironie. Tam rozegrał 18 meczów, zdobył dwie bramki miał asystę. Brazylijczyk znów był gównie rezerwowym i często musiał leczyć kontuzje. Niewiele lepiej było w poprzednich rozgrywkach na wypożyczeniu we włoskim Frosinone.

Ancelotti nie chce Reiniera

Reinier wrócił tego lata do Madrytu, ale wszystko wskazuje na to, że nie ma już dla niego przyszłości w klubie. Najlepiej świadczy o tym decyzja Carla Ancelottiego, o której poinformował dziennik "AS". Wydaje się już niemal pewne, że zawodnik, który miał być gwiazdą Realu, będzie musiał szukać nowego pracodawcy.

Ancelotti zabronił bowiem trenować Reinierowi z pierwszym zespołem. Brazylijczyk znów został odesłany do drugiej drużyny, gdzie pracuje pod okiem jej trenera - Raula. To decyzja tym bardziej wymowna, że wielu graczy Realu wciąż przebywa na urlopach po mistrzostwach Europy.

To właśnie przez to Ancelotii ma obecnie na zajęciach zaledwie ośmiu zawodników. A mimo to dla Reiniera miejsca w pierwszej drużynie nie ma. I pewnie już nie będzie.

22-letni Reinier to były młodzieżowy reprezentant Brazylii. Jego największym sukcesem w karierze jest olimpijskie złoto, jakie wywalczył z drużyną narodową na igrzyskach olimpijskich w Tokio.