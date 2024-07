Polak numerem 1 na liście życzeń hiszpańskiego klubu! W grze miliony euro

Temat przenosin Jakuba Kałuzińskiego do Realu Valladolid istnieje już od kilku tygodni. Reprezentant Polski poczynił gigantyczny progres przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Zmienił się z gracza spadającej z Ekstraklasy Lechii Gdańsk, w stały element składu solidnej tureckiej drużyny. Zwłaszcza wiosną ujrzenie składu Antalyasporu bez Kałuzińskiego, było prawie niemożliwe.

Kałuziński zbiera owoce sezonu życia

Ostatecznie Polak w poprzednim sezonie spędził na boisku ponad 2600 minut w 35-ciu meczach. Gola nie strzelił, ale zanotował dwie asysty. Grał zresztą jako defensywny pomocnik, liczby ofensywne to u niego dodatek, nie priorytet. Przełomowy sezon zaowocował też pierwszym powołaniem do reprezentacji. Zadebiutował nawet w reprezentacji Polski. Michał Probierz powołał go na czerwcowe zgrupowanie przed Euro 2024. Do Niemiec nie pojechał, ale wszedł na boisko w zwycięskim meczu z Ukrainą (3:1).

Real Valladolid chce się utrzymać, a Kałuziński ma być kluczem

Kolejnym owocem jego wielkiego progresu może być transfer do jednej z najmocniejszych lig świata. Zgodnie z doniesieniami Tomasza Włodarczyka z Meczyki.pl, Real Valladolid bardzo mocno uparł się na sprowadzenie Kałuzińskiego. Ma on być ich celem numer jeden na to okienko. Hiszpanie zaproponowali 2,5 miliona euro, ale to nie zadowala Antalyasporu, który żąda, by zapłacili 4 miliony. To dla Realu spora kwota i walczą, aby ją nieco zbić. Niemniej są zdeterminowani.

Zespół z Valladolid to beniaminek La Liga. Awansowali do niej zajmując w zeszłym sezonie drugie miejsce w Segunda Division. Ich poprzednia przygoda z hiszpańską ekstraklasą była bardzo nieudana. Spadli już rok po awansie zajmując 18. lokatę w sezonie 2022/23. Teraz chcą uniknąć kolejnego "efektu jojo" i powrotu poziom niżej w trybie ekspresowym. Nie szczędzą przy tym grosza, bo sprowadzili już m.in. skrzydłowego Stipe Piuka z Los Angeles FC za 4 miliony euro czy środkowego pomocnika z Granady Victora Meseguera za 3 miliony euro. Można mieć zatem nadzieję, że i na Kałuzińskiego fundusze się znajdą.