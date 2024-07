Tuż po Euro takie wieści ws. Yamala. Idzie w ślady Messiego

Lamine Yamal kapitalnie spisał się podczas Euro 2024. Strzelił jednego gola i zanotował aż cztery asysty, dzięki czemu zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji kanadyjskiej (ex aequo z Danim Olmo), ponadto pobił wiele rekordów. "To nowy flagowy produkt "Blaugrany". Flaga jakości i pomysłowości, która stanowi ogromny impuls dla teraźniejszości i przyszłości Barcelony" - pisały po turnieju katalońskie media. A zawodnik i jego otoczenie chcą na tym skorzystać.

Lamine Yamal oczekuje podwyżki po Euro 2024. Jorge Mendes "od kilku tygodni ostrzega Barcelonę"

17-latka reprezentuje Jorge Mendes, jeden z najbardziej wpływowych agentów w świecie piłki nożnej. "Od kilku tygodni ostrzega Barcelonę, że sprawiedliwe i konieczne byłoby renegocjowanie kontraktu piłkarza, który pierwsze zawodowe zobowiązanie podpisał już w wieku 16 lat, dostosowując się do przepisów dopuszczających umowę jedynie na trzy sezony" - czytamy w katalońskim "Sporcie".

Barcelona już wcześniej zdawała sobie sprawę z potencjału piłkarza i gdy podpisywał kontrakt, dała mu wyższą niż zwykle w takich przypadkach pensję, a także wpisała klauzulę odstępnego w wysokości miliarda euro, aby odstraszyć potencjalnych chętnych. Ale to nie wszystko. "Do pierwszego zawodowego kontraktu Lamine'a dołączyła prywatna umowa, która ustaliła podstawy do kolejnego zobowiązania, ważnego do 2030 r., i w którym znacząco wzrasta wynagrodzenie piłkarza" - ujawniono.

Teraz Mendes chce dokonać zmian, aby zarobki szybciej zostały dostosowane do osiągnięć sportowych. "Laporta o tym wie i obiecał warunki finansowe mogące zadowolić wszystkie strony. Wobec braku określonych terminów negocjacji jasne jest, że klub nie będzie czekał na wejście w życie prywatnej umowy, co powinno się stać, gdy zawodnik skończy 18 lat, aby zaktualizować warunki dla młodej gwiazdy" - podkreślono.

Lamine Yamal pójdzie śladami Leo Messiego?

Pod tym względem Yamal i Mendes mogą wzorować się na Leo Messim, który w wieku 22 lat już pięciokrotnie renegocjował warunki kontraktu z Barceloną. To oczywiście ze względu na jego wyjątkowy talent, który przekładał się także na osiągnięcia zespołu. Jako 22-latek miał w dorobku trzy mistrzostwa Hiszpanii, dwa Puchary Króla czy dwa triumfy w Lidze Mistrzów, a kilka miesięcy później zdobył pierwszą Złotą Piłkę.

Yamalowi do tych osiągnięć na razie daleko (zdobył z Barceloną "tylko" mistrzostwo Hiszpanii), ale w ciągu kilku lat może nawet przebić osiągnięcia Argentyńczyka. Dotychczas rozegrał dla katalońskiego klubu 51 meczów, strzelił siedem goli i zanotował 10 asyst.