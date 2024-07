Niebywałe! To koniec Realu, jaki znamy. "Mbappe wywołał trzęsienie ziemi"

Kylian Mbappe we wtorek został oficjalnie zaprezentowany jako piłkarz Realu Madryt. Z mistrzami Hiszpanii związał się pięcioletnim kontraktem. Już wiadomo, że w kolejnym sezonie będzie występował z numerem 9 na plecach. W Madrycie zapanowało na jego punkcie istne szaleństwo. Kibice nie mogą doczekać się pierwszych meczów z udziałem nowej gwiazdy, a sprzedaż koszulek z jego nazwiskiem przerosła najśmielsze oczekiwania. Jego transfer to dla klubu wbrew pozorom ogromne wyzwanie.

Tak transfer Mbappe wpłynie na Real. "Elektrowstrząs"

Sytuację zespołu przeanalizował madrycki "As", który już zapowiada "trzęsienie ziemi". Jak prognozuje, Real czekają ogromne zmiany organizacyjne. - Przybycie Mbappe do Realu Madryt to pod wieloma względami elektrowstrząs. Skoro zawodnik przychodzi do triumfatora Ligi Mistrzów, naturalnym byłoby, gdyby dostosował się do panującej dynamiki, a nawet miał trudności ze znalezieniem dla siebie miejsca. Jednak z Mbappe będzie inaczej i to jasne, że jego przybycie wstrząśnie fundamentami zespołu - czytamy.

O co dokładnie chodzi? "AS" przedstawił obszerną listę wyzwań, jakie czekają teraz Real. W pierwszej kolejności trzeba będzie zmienić ustawienie. Według dziennika Carlo Ancelotti wróci do taktyki z trzema napastnikami. Vinicius Junior i Rodrygo, który ostatnio tworzyli duet i grali bliżej środka, przejdą na skrzydła. Mbappe będzie zaś grał na środku. Zmieni się także rola Jude'a Bellinghama. Anglik ustawiony był dość wysoko i wykonywał zadania ofensywne, co zaowocowało aż 19 bramkami w LaLiga. Teraz będzie musiał przejąć zadania Toniego Kroosa, który skończył karierę.

Oni stracą na przyjściu Mbappe. W szatni Realu może zrobić się nerwowo

Z takiego obrotu spraw niezadowolony będzie przede wszystkim Rodrygo, dla którego pozostanie prawe skrzydło. Jak podkreśla "AS", nie jest to jego ulubiona pozycja. Brazylijczyk woli występować na lewym lub jako fałszywa dziewiątka. 23-latek dawał nawet sygnały, że będzie próbował odejść. Ancelotti stanie przed trudnym zadaniem, aby zaspokoić jego aspiracje.

Na transferze Mbappe ucierpi zresztą nie tylko Rodrygo. W klubie już niedługo powinien zameldować się inny młody talent z Brazylii - Endrick. Mbappe już pozbawił go numeru 9, z którym miał występować, a najprawdopodobniej pozbawi go także szans na regularne występy. 18-latek będzie dopiero czwartym napastnikiem w hierarchii i czeka go ławka rezerwowych. Podobny problem będą mieli ofensywni pomocnicy - Brahim Diaz czy Arda Guler, dla których również zabraknie miejsca.

Wreszcie ostatnia kwestia dotyczy finansów. Mbappe teoretycznie ma pobierać pensję w wysokości 15 mln euro netto za sezon. W rzeczywistości zarobi znacznie więcej. Dojdą do niej wszelkie premie i bonusy, w tym także ta za sam podpis. Do tego piłkarz ma czerpać aż 80 proc. zysków z tytułu praw do wizerunku (normą jest, że proporcje między zawodnikiem a klubem rozkładają się 50 do 50). Szacuje się więc, że Mbappe zainkasuje nawet 72 mln euro rocznie. W tej sytuacji w szatni Realu już zaczęło się narzekanie i klub będzie musiał liczyć się z podniesieniem pensji innym gwiazdom zwłaszcza Bellinghamowi i Viniciusowi. Podobne zjawisko nastąpiło, gdy do drużyny przybywali Cristiano Ronaldo czy Eden Hazard.