Nie uwierzysz, co Lewandowscy robią na luksusowym jachcie w trakcie wakacji

Robert Lewandowski nie popisał się na Euro 2024. Wielu ekspertów zgodnie stwierdziło, że był jednym z największych rozczarowań. Nie pomógł mu też incydent, do którego doszło przed turniejem. Doznał kontuzji, przez co opuścił mecz z Holandią (1:2). I choć później wrócił do gry, to był niewidoczny w polu karnym rywali. Imprezę skończył z jednym golem na koncie, zdobytym z rzutu karnego.

REKLAMA

Zobacz wideo Angielska piłka ma teraz twarz Harry'ego Kane'a?

Co więcej, strzelonym dość szczęśliwie - za pierwszym razem nie pokonał bramkarza Francji, ale przy powtórce już się nie pomylił. Na kapitana reprezentacji Polski, podobnie zresztą jak na całą drużynę spadła krytyka. Teraz 35-latek próbuje się odciąć od negatywnych komentarzy i spędza czas z najbliższymi. Ich ostatnia forma aktywności może zaskoczyć.

Anna i Robert Lewandowscy nie marnują czasu na wakacjach. Oddają się... nauce

Małżeństwo wybrało się z przyjaciółmi na rejs, czym Anna pochwaliła się w mediach społecznościowych. Kobieta nie zamierzała jednak biernie odpoczywać, a wzięła ze sobą książkę od języka hiszpańskiego. I w trakcie relaksu poprosiła męża o pomoc w nauce.

Nie od dziś wiadomo, że piłkarz FC Barcelony szybko przyswoił obcy język i dość biegle nim włada, więc żona liczyła na wsparcie. I takie oczywiście otrzymała. Poprosiła napastnika Biało-Czerwonych, by ten przetłumaczył zwrot: "Lewandowski szybko biega". I piłkarz bezbłędnie odpowiedział. Nie tylko Anna uczy się języka, ale i Robert go utrwala. Tak więc widać, że para stara się łączyć przyjemne z pożytecznym. Wcześniej publikowali też w sieci wspólne zdjęcia z treningów z siłowni.

Co dalej z karierą reprezentacyjną Lewandowskiego? Dziennikarz daje piłkarzowi radę

Teraz przed Lewandowskim powrót do gry w klubie. Kibice wierzą, że pomoże drużynie Hansiego Flicka sięgnąć po kolejne trofea. W poprzednim sezonie był najbardziej bramkostrzelnym piłkarzem FC Barcelony - 26 goli - ale nie poprowadził zespołu do triumfu w żadnych rozgrywkach. W tym roku ma być inaczej.

- Barcelona ciągle bardzo go potrzebuje. Jak w każdym okienku, do klubu przychodzą nowi gracze, ale ważne, by ci, którzy już są na Camp Nou, prezentowali swój najwyższy poziom - mówił w rozmowie z WP SportoweFakty Guillem Balague, hiszpański dziennikarz. Poruszył on również temat kariery reprezentacyjnej Lewandowskiego.

Jego zdaniem piłkarz powinien powoli wycofywać się z życia drużyny narodowej, a skupić się tylko na klubie. - To powinien być jeden z ostatnich turniejów Lewandowskiego w reprezentacji. Od mistrzostw świata w Katarze miał wzloty i upadki. Jeśli ciągle chce występować na najwyższym poziomie w najbliższym sezonie czy dwóch, musi myśleć o organizmie - dodawał.

Lewandowski nie myśli jednak o zakończeniu przygody z drużyną narodową. Kolejną okazję do pokazania się w biało-czerwonych barwach będzie miał we wrześniu w meczach Ligi Narodów. Wcześniej rozpocznie sezon z Barceloną.