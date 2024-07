Zajrzeli do garażu Mbappe. Trzyma tam cacka warte miliony. I może tylko popatrzeć

Od wtorku Kylian Mbappe jest piłkarzem Realu Madryt. Francuz podpisał kontrakt z "Królewskimi" i został zaprezentowany na Estadio Santiago Bernabeu przed blisko 80 tysiącami fanów klubu. "Jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że jestem częścią wielkiej rodziny Realu. Chcę już zacząć grę dla najlepszego klubu na świecie. HALA MADRID!" - napisał po całej uroczystości Kylian Mbappe w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Największe rozczarowanie Euro2024? "To nie był ten sam piłkarz, który czarował w lidze"

Kylian Mbappe ma w swoim garażu auta warte fortunę

Przejście do Realu otwiera przed Mbappe szanse na nowe umowy sponsorskie i inne lukratywne kontrakty, które zapewnią mu niemałe pieniądze. A na co piłkarze mogą je wydawać? M.in. na luksusowe samochody. Okazuje się, że w garażu kapitana reprezentacji Francji już nie brakuje motoryzacyjnych perełek.

Jakie auta posiada Mbappe? To chociażby Ferrari 488 Pista o mocy 711 KM, które wycenia się na ponad pół miliona euro, czy Ferrari SF90 Stradale warte 440 tys. euro. 25-latek posiada również Volkswagena Tiguan, który kosztuje już o wiele mniej, bo około 60 tysięcy euro. W garażu piłkarza jest inny model niemieckiego producenta - Touareg, który kosztuje 120 tysięcy euro.

Co może jednak zaskakiwać to fakt, że Mbappe nie prowadzi tych aut samodzielnie. W wieku 25 lat piłkarz nie ma prawa jazdy i dotychczas korzystał z usług prywatnego szofera. - Dla wielu osób jest to obowiązek, ale nie dla mnie. Nigdy nie był to dla mnie priorytet - przekazał Mbappe cytowany przez dziennik "Marca".

Kiedy Mbappe zadebiutuje w Realu? Wiele wskazuje na to, że będzie to możliwe w meczu o Superpuchar Europy, który zostanie rozegrany w środę 14 sierpnia na Stadionie Narodowym w Warszawie. - Na pewno zagram w Superpucharze Europy, choć to zależy oczywiście od trenera. Ja będę gotowy, to będzie pierwsza szansa na trofeum i mam wielką ochotę zagrać w tym meczu - przekazał Mbappe na wtorkowej konferencji prasowej.