W środę 10 lipca piłkarze FC Barcelony pod wodzą nowego trenera Hansiego Flicka rozpoczęli przygotowania do sezonu 2024/2025. Z racji na Euro 2024 oraz Copa America niemiecki szkoleniowiec nie mógł liczyć od początku na wszystkich zawodników, w tym także na Roberta Lewandowski, który grał na turnieju w Niemczech. Okres przygotowawczy rozpoczęło zaledwie 12 zawodników pierwszego zespołu katalońskiego klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski, Piszczek, Kuba czy Ebi? Dortmund zdecydował

25 czerwca reprezentacja Polski zremisowała 1:1 z Francją w ostatnim meczu Euro 2024. Po tym spotkaniu Lewandowski oraz pozostali kadrowicze udali się na wakacje. Teraz jednak powoli wracają do klubów i nie inaczej jest w przypadku polskiego napastnika.

Robert Lewandowski za kilka dni wróci do treningów z FC Barceloną. Następnie poleci z drużyną do Stanów Zjednoczonych

Dziennik "AS" poinformował, że w poniedziałek 22 lipca, czyli cztery tygodnie po meczu z Francją, Robert Lewandowski wróci do ośrodka treningowego Barcelony, przejdzie badania lekarskie i rozpocznie przygotowania do nowego sezonu. Tego samego dnia do treningów wróci również Andreas Christensen.

Pod koniec przyszłego tygodnia do Barcelony przybędą również Marc-Andre ter Stegen, Ilkay Guendogan i Jules Kounde. Wszyscy ci zawodnicy w niedzielę 28 lipca udadzą się na tournee do Stanów Zjednoczonych. Tam też do drużyny Flicka powinien dołączyć Brazylijczyk Raphinha.

Za oceanem niemiecki trener nie będzie mógł liczyć na Ferrana Torresa i Lamine'a Yamala (wrócą do treningów po powrocie Barcelony ze Stanów Zjednoczonych), Pedriego i Ronalda Araujo (obu z powodu urazów) oraz Erica Garcii, Pau Cubarsiego i Fermina Lopeza (cała trójka będzie na igrzyskach olimpijskich w Paryżu). Być może gotowi do treningów będą Frenkie de Jong, Alejandro Balde i Pablo Torre. To jednak będzie zależne od ich sytuacji zdrowotnej.

W Stanach Zjednoczonych FC Barcelona zmierzy się z Manchesterem City (31 lipca), Realem Madryt (4 sierpnia) i AC Milanem (7 sierpnia).