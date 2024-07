Żarty się skończyły. Bezprecedensowy wyrok sądu ws. gwiazd Realu

Vinicius Junior to piłkarz budzący ogromne emocje również ze względu na to, co dzieje się wokół jego osoby. Był on wielokrotnie atakowany, także w świecie wirtualnym. W końcu piłkarz i Real Madryt postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i stoczyć sądową batalię z internetowymi agresorami. Klub poinformował, że w sprawie dotyczącej Brazylijczyka oraz Antonio Ruedigera zapadł wyrok skazujący dotyczący "przestępstw przeciwko moralności". A to nie musi być koniec.

Fot. Pablo Morano / REUTERS