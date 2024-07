A jednak! To nie koniec sensacji Realu Madryt. Zapowiada się prawdziwy hit

We wtorek Real Madryt oficjalnie zaprezentował swój nowy nabytek, jakim jest Kylian Mbappe. Francuz po wielomiesięcznej sadze w końcu dołączył do drużyny Carlo Ancelottiego. To nie jedyne wzmocnienie hiszpańskiego klubu - dołączyli do niego także Joselu oraz Endrick.

Real Madryt idzie po kolejną gwiazdę. To byłby hit!

"Królewscy" nie zamierzają poprzestać na tych trzech ruchach transferowych. Do startu sezonu dołączy do zespołu pewnie jeszcze kilku zawodników. Niewykluczone, że jednym z nich będzie Trent Alexander-Arnold. Jak donosi dziennikarz "Bildu" Christian Falk, "Królewscy" są zainteresowani obrońcą Liverpoolu.

Według informacji Falka doszło już do pierwszego kontaktu klubu z zawodnikiem. Co więcej, on sam jest zainteresowany przejściem do Madrytu. Dla Liverpoolu lato tego roku może być ostatnią szansą na zarobek na Arnoldzie. Jego umowa obowiązuje do końca czerwca 2025 roku i według Falka nie było jeszcze żadnych rozmów ws. przedłużenia umowy.

Co ciekawe, media o zainteresowaniu Alexandrem-Arnoldem przez Real informowały już kilka miesięcy temu. Zawodnik od dłuższego czasu jest na liście życzeń "Królewskich". W marcu Fabrizio Romano przekazywał, że władze Realu monitorują sytuację 26-latka. Teraz jednak doszło do konkretów.

Trent Alexander-Arnold to wychowanek Liverpoolu. W seniorskim zespole rozegrał dotychczas już 310 spotkań, w których zdobył 19 bramek i zanotował 81 asyst. Ma na koncie m.in. mistrzostwo Anglii, Puchar Anglii czy też triumf w Lidze Mistrzów. Anglik jest także 29-krotnym reprezentantem kraju. Jego wartość rynkowa wynosi 70 milionów euro.