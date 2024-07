Mbappe przyjechał do Madrytu! Absolutne szaleństwo. Tak zaskoczył kibiców

Kylian Mbappe zakończył Euro 2024 z wielkim niedosytem. Nie dość, że już w pierwszym meczu złamał nos, to później nie prezentował wysokiej formy. Podobnie zresztą jak i cała reprezentacja Francji, która udział w imprezie zakończyła na półfinale. Na piłkarza spadła spora krytyka i wielu ekspertów wskazywało, że był on jednym z największych rozczarowań turnieju obok Jude'a Bellinghama czy Harry'ego Kane'a.

- Pamiętam, co mówił przed Euro, gdy twierdził, że siła mentalna jest dla niego ważniejsza od tej fizycznej. Na turnieju nie pokazał ani jednej, ani drugiej. Zawiódł i fizycznie, i w roli lidera. Dla mnie był niegodnym kapitanem tej kadry - podkreślał Emmanuel Petit, były reprezentant Francji. Zawiedziony własną postawą był też sam Mbappe. - Euro 2024 to porażka. Moja postawa to porażka - mówił.

Kylian Mbappe szybko zdobył uznanie fanów Realu Madryt. Wyjątkowy gest

Mbappe nie ma jednak czasu na rozpamiętywanie ran. 16 lipca rozpoczyna się nowy rozdział w jego życiu. Tego dnia o godzinie 12:00 odbędzie się prezentacja piłkarza w Realu Madryt. Z tym klubem związał się kontraktem aż do 2029 roku i na jego mocy będzie zarabiać fortunę. Władze klubu i kibice wierzą, że będzie on kolejnym pasującym elementem układanki Carlo Ancelottiego, który pomoże walczyć o najważniejsze cele.

W Madrycie spodziewane są tłumy. Jak donoszą media, darmowe bilety na prezentację rozeszły się w mgnieniu oka. Wielu kibiców przyszło już z rana pod obiekty Realu, by osobiście powitać Mbappe. I zostało to przez piłkarza docenione. Zdobył się na gest, którym zaimponował fanom.

Tuż po badaniach medycznych nie udał się bezpośrednio do budynku klubu, a wyszedł do sympatyków drużyny, którzy czekali na niego z koszulkami i innymi pamiątkami. Co więcej, ominął też chmarę dziennikarzy, która próbowała zadać mu pytania. Podszedł bezpośrednio do kibiców i zaczął rozdawać autografy.

Nagrania z tego wydarzenia szybko obiegły media społecznościowe i spotkały się z pozytywnym odbiorem internautów. "Witamy", "Nadal nie mogę uwierzyć, że on dołącza do naszej drużyny", "Byłem tam i dostałem autograf", "Piękne zachowanie" - pisali.

Mbappe walczy o powrót do zdrowia i pełni formy

Nie ulega wątpliwości, że Mbappe będzie wielkim wzmocnieniem dla Realu. Nie zaprezentował się dobrze na Euro, ale miało to najprawdopodobniej związek z grą w masce, która znacząco ograniczała pole widzenia. Jeśli jednak będzie w pełni zdrowy, to powinien znów błyszczeć na boisku. Pokazał to m.in. w poprzednim sezonie w PSG. Wystąpił w 48 meczach, zdobywając aż 44 gole i 10 asyst.