Gwiazda Realu idzie w odstawkę po trzech latach. Oto następca

Alaba w grudniu 2023 roku zerwał więzadła krzyżowe i od tego czasu pauzował. Przed Euro 2024 przeszedł kolejną operację, która wykluczyła go z udziału na turnieju. Nie wiadomo, ile dokładnie potrwa jeszcze rozbrat z piłką 32-latka. Na pewno nie będzie gotowy na początek sezonu 2024/25, gdyż rehabilitacja potrwa jeszcze co najmniej kilka tygodni.

Zobacz wideo Największe rozczarowanie Euro2024? "To nie był ten sam piłkarz, który czarował w lidze"

To koniec! David Alaba odejdzie z Realu Madryt. Decyzja zapadła

Choć kontrakt Austriaka z Realem obowiązuje jeszcze przez dwa lata, to zdaniem hiszpańskich mediów władze klubu podjęły już decyzję, co dalej. Jak donosi dziennik "AS", klub nie przedłuży kontraktu z obrońcą i po sezonie 2025/26 rozstanie się z piłkarzem.

Co ciekawe, Real ma już wytypowanego następcę Austriaka. Według "AS" ma zostać nim Rafa Marin, który niedawno przeszedł do Napoli, jednak Real ma zagwarantowane prawo odkupu swojego wychowanka. Hiszpanie planują mieć go z powrotem w drużynie po wygaśnięciu umowy Davida Alaby. Klauzula wykupu na ten moment wynosi 25 milionów, jednak może wzrosnąć do 50. W Madrycie wszyscy są jednak przekonani, że Marin będzie idealnym następcą Austriaka.

Przypomnijmy, że David Alaba trafił do "Królewskich" w lipcu 2021 roku na zasadzie transferu z Bayernu Monachium. W barwach Realu rozegrał dotychczas 102 mecze, w których zdobył pięć bramek i zanotował dziewięć asyst. Razem z hiszpańskim klubem wywalczył dwa tytuły mistrza Hiszpanii, dwa Superpuchary, jeden Puchar Hiszpanii, a także dwukrotnie sięgnął po triumf w Lidze Mistrzów. Ponadto Alaba może pochwalić się zwycięstwem w Klubowych Mistrzostwach Świata oraz Superpuchar Europy.