Przełom dla Lewandowskiego. Hiszpanie ogłaszają

Robert Lewandowski po niezbyt udanym Euro 2024 regeneruje się przed kolejnym sezonem LaLiga. Kapitan reprezentacji Polski od dawna przekonywał, że pozostanie w FC Barcelonie. Mimo to wciąż pojawiały się pogłoski o możliwym transferze do Arabii Saudyjskiej, Atletico Madryt, a nawet tureckiego Fenerbahce. Zdaniem "ASa" miejsce w składzie na wicemistrzów Hiszpanii poniekąd gwarantuje mu przybycie nowego trenera Hansiego Flicka.

REKLAMA

Zobacz wideo Wygrali Euro 2024! Żadnych wątpliwości: Najlepsi

Flick odmieni grę Roberta Lewandowskiego? "AS" nie ma wątpliwości. "Tylko pod okiem Flicka..."

Dziennik przypomniał, że nasz napastnik miał znaleźć się na słynnej "liście Xaviego". Były na niej nazwiska siedmiu piłkarzy, z którymi nie chciał dłużej współpracować. Ostatecznie klub rozstał się ze szkoleniowcem i temat stał się nieaktualny. W klubie nadal dostrzegano jednak problem. W pierwszym sezonie w FC Barcelonie Robert Lewandowski strzelił 33 gole w 46 meczach we wszystkich rozgrywkach, a w kolejnym już tylko 26 w 49 spotkaniach. "Dodatkowe życie Lewandowskiemu" ma dać właśnie Flick.

To za czasów współpracy z niemieckim szkoleniowcem Lewandowski osiągnął swój szczyt, jeśli chodzi o dokonania strzeleckie w Bayernie Monachium. Przez dwa lata w 71 rozegranych spotkaniach udało mu się zdobyć 83 bramki, co daje średnio 1,16 bramki na mecz. W sezonie 2020/21 - ostatnim za kadencji Flicka - Polak poprawił słynny rekord Gerda Muellera i w rozgrywkach Bundesligi strzelił aż 41 goli. - Ze wszystkimi trenerami, których miał, Lewandowski spisał się znakomicie, ale tylko pod okiem Flicka był w stanie zdobywać więcej bramek niż mieć rozegranych meczów - zauważył "AS".

To odmieni sytuację Lewandowskiego w Barcelonie. Polak może zacierać ręce

Lewandowskiemu ma przede wszystkim odpowiadać taktyką, jaką preferuje Flick. Jak zaznaczył dziennik, jego ulubionym ustawieniem jest 4-2-3-1 z dwoma szybkimi skrzydłowymi, którzy posyłają dośrodkowania do środkowego napastnika. Działacze FC Barcelony mają nadzieję, że w kolejnym sezonie do Lamine'a Yamala dołączy Nico Williams i obaj będą odpowiadać za piłki dostarczane do Polaka. Lewandowskiemu ma także pomóc wyższy pressing oraz atakowanie większą liczbą piłkarzy, czego spodziewać się można po przyjściu nowego trenera.

Rola 35-latka może zwiększyć się także w innym wymiarze. Zdaniem "ASa" w zależności od dalszej przyszłości w klubie Sergiego Roberto, Lewandowski ma szansę dołączyć do czwórki kapitanów zespołu. Do funkcji przymierzany był już rok wcześniej, ale wówczas w jego miejsce postawiono na Ronalda Araujo.