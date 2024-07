Lewandowski otrzymał cios od legendy. W najczulszy punkt

Już dziś (niedziela 14 lipca) poznamy mistrza Europy w piłce nożnej. Anglia i Hiszpania rozstrzygną kwestię tytułu między sobą na stadionie w Berlinie, kończąc definitywnie trwające od miesiąca mistrzostwa. Oznacza to, że uwaga piłkarskiego świata już wkrótce znów skupi się w pełni na rozgrywkach klubowych. Polskim kibicom pozostał niecały tydzień, jako że Ekstraklasa rusza już w piątek 19 lipca. Natomiast fani większości czołowych lig Europy poczekają jeszcze miesiąc.

Na przykład kibice hiszpańskiej La Liga, która rozpocznie sezon w weekend 15-17 sierpnia starciem Athletiku Bilbao z Getafe. Głównym pytaniem będzie rzecz jasna czy Barcelona z Robertem Lewandowskim w składzie będzie w stanie zagrozić wzmocnionemu Kylianem Mbappe Realowi Madryt i odzyskać mistrzostwo kraju. Zdecydowaną opinię w tym temacie ma Guti, legendarny pomocnik i wychowanek "Królewskich" z dorobkiem ponad 540 spotkań w barwach Realu.

Hiszpan znany jest z tego, że lubi wbić szpilkę Barcelonie lub ostro ją ocenić, gdy ma okazję. Nie inaczej było tym razem. Słynny pomocnik w rozmowie z telewizją "El Chiringuito" nie pozostawił na katalońskiej drużynie suchej nitki. Jego zdaniem nie mają oni żadnych szans, by na dłuższą metę zagrozić Realowi. - Czy Barcelona może rywalizować z Realem? Absolutnie nie. Nawet jeżeli sprowadziliby Nico Williamsa z Bilbao do duetu z Lamine Yamalem, to nie mogą walczyć o najwyższe cele z zaledwie dwoma zawodnikami. Umiecie w ogóle wskazać innych, na których mogliby spokojnie liczyć? - ocenił Guti.

Lewandowski za stary, by być gwiazdą? Guti ma wątpliwości co do Polaka

Były pomocnik wyraził swoje silne wątpliwości względem wielu graczy Barcelony. Wśród nich nie zabrakło Roberta Lewandowskiego, którego przydatność dla zespołu Guti mocno podważył. Głównie z uwagi na zaawansowany piłkarsko wiek Polaka. - Zobaczymy, jak Gavi zaprezentuje się po poważnej kontuzji kolana. Przekonamy się, czy Pedri po powrocie do zdrowia zaraz nie złapie znów urazy, czy Gundogan będzie nadal w stanie grać na najwyższym poziomie. Jestem też ciekaw, czy coś jeszcze pokaże Lewandowski, który jest już wiekowo bardzo zaawansowany - powiedział Hiszpan.

Guti podkreślił także, że Real sprowadził Mbappe i to do zespołu, który jest pełen sprawdzonych już graczy jak Vinicius czy Bellingham, a właśnie tej pewności przede wszystkim brakuje Barcelonie. Madrytczycy sezon rozpoczną w niedzielę 18 sierpnia wyjazdowym starciem z Mallorcą. Katalończycy z kolei zaczną dzień wcześniej od również wyjazdowego meczu z Valencią.