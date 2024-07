Szał radości w Barcelonie! Wszyscy na to czekali

Po zwolnieniu Xaviego i zatrudnieniu Hansiego Flicka w FC Barcelonie wszyscy liczą na rewolucję. Niemiecki szkoleniowiec ma przywrócić solidną grę opartą na dobrym przygotowaniu fizycznym i konkurować z gwiazdorskim składem Realu Madryt. Już na samym początku pracy trafił mu się "transfer", na który czekała cała Barcelona.

REKLAMA

Zobacz wideo Cała Anglia przeciw Southgate'owi. Kłos: Już jest wygrany

Wyczekiwany "transfer" FC Barcelony. Nareszcie wrócił

Piłkarz, który jest dla Barcelony jak wyczekiwany "transfer", to Gavi. Klubowe media społecznościowe niedawno pokazywały 19-latka podczas badań przed nowym sezonem, a teraz portale obiegło wideo z jego powrotu na boisko. Na jednym z materiałów widzimy Gaviego podczas sprintów oraz nieco intensywniejszych ćwiczeń pod okiem trenerów.

"To będzie nasz najlepszy 'transfer" - piszą kibice pod wideo. "To młody chłopak, dobrze umięśniony. Operację miał dawno i dlatego może wrócić do gry nieco szybciej" - cieszą się inni. Faktycznie w Barcelonie mogą traktować Gaviego jako wzmocnienie, bo ostatni raz na boisku widziano go w listopadzie 2023 roku.

Pomocnik podczas meczu reprezentacji Hiszpanii z Gruzją w eliminacjach Euro 2024 doznał poważnej kontuzji. Piłkarz doznał zerwania więzadła krzyżowego przedniego w prawym kolanie oraz urazu łąkotki bocznej, co oznaczało kilka miesięcy przerwy. W sezonie 2023/24 więcej nie zagrał, a media przewidywały, że do gry wróci po około roku.

Finalnie widać jednak, że 19-latek będzie gotowy nieco wcześniej i być może Hansi Flick będzie mógł liczyć na niego już od początku sezonu 2024/25. Obecnie kontuzje leczą jeszcze Frenkie De Jong, Alejandro Balde i Ronald Araujo. Pierwszy mecz nowych rozgrywek Barcelona rozegra 17 sierpnia o 21:30 przeciwko Valencii.

Gavi w barwach Barcelony zagrał już 111 meczów, w których zdobył siedem goli i zaliczył 14 asyst. 19-latek wygrał już La Liga, Superpuchar Hiszpanii oraz Ligę Narodów w barwach drużyny narodowej, która lada moment powalczy o triumf w Euro 2024.