Flick ściąga swoich. Gwiazdor powiedział "tak". Lewandowski się ucieszy

Thiago Alcantara ponownie zobaczy się z Robertem Lewandowskim? Wiele na to wskazuje. Dwa dni temu w Hiszpanii pojawiły się pogłoski, że nowy trener FC Barcelony Hansi Flick widziałby go swoim sztabie. 33-latek nie radził sobie z kontuzjami i w poprzednim sezonie rozegrał dla Liverpoolu raptem dwa spotkania. Dlatego też właśnie ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery. Nowe wieści w tej sprawie przekazał kataloński "Sport".

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Jerzy Dudek bronił rzuty karne. "Zasiewałem ziarno niepewności w zawodnikach" [WYWIAD Z 2019 ROKU]

Media: Thiago Alcantara przyjął propozycję Flicka. Szykuje się powrót do Barcelony po 11 latach

Według dziennikarzy Thiago powiedział Flickowi: "tak", ale zaznaczył, że chciałby, aby współpraca miała charakter krótko- lub średnioterminowy. Liczy bowiem na lepsze propozycje i ambitniejsze wyzwania. W FC Barcelonie miałby pełnić rolę swoistego łącznika między zawodnikami a sztabem szkoleniowym. Nie bez znaczenia jest tutaj jego znajomość języka niemieckiego, którego nauczył się podczas siedmioletniego pobytu w Bayernie Monachium, gdzie grał razem z Robertem Lewandowskim.

"Sport" twierdzi również, że do załatwienia pozostały już tylko formalności. Flick negocjuje warunki zatrudnienia Thiago z dyrektorem sportowym FC Barcelony Deco oraz koordynatorem obszaru piłkarskiego Bojanem Krkiciem. Niemiecki szkoleniowiec miał okazję współpracować z 33-latkiem przez jeden sezon 2019/20, w którym Bayern sięgnął po potrójną koronę. Później Thiago odszedł do Liverpoolu.

Dla byłego pomocnika byłby to powrót do katalońskiego klubu po 11 latach przerwy. Thiago wychowywał się w słynnej szkółce La Masii, przeszedł wszystkie szczeble młodzieżowe, aż w końcu trafił do pierwszego zespołu. Zagrał w nim równo 100 meczów, w których strzelił 11 goli i zaliczył 20 asyst. W 2013 r. został sprzedany do Bayernu za 25 mln euro. Z Barceloną długo związany był także jego brat Rafinha.