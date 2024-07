Nieoczekiwany zwrot ws. rywala Lewandowskiego. Zaskakująca decyzja

Marc Guiu jest wychowankiem FC Barcelony. W ubiegłym sezonie rozegrał w seniorskiej drużynie łącznie siedem meczów, w których strzelił dwa gole. Najważniejsze trafienie zaliczył w spotkaniu z Athletikiem Bilbao. 17-letni wówczas napastnik wszedł na boisko w 79. minucie meczu. I już minutę później cieszył się z trafienia, które okazało się zwycięskie (1:0).

Marc Guiu przeszedł do Chelsea. Może nagle wrócić do La Ligi

Młody Hiszpan nie będzie jednak kontynuował przygody w FC Barcelonie. Zawodnik przeniósł się już do Chelsea, która zapłaciła za niego sześć milionów euro. Podpisał z klubem pięcioletni kontrakt. Okazuje się, że może nie zagrzać miejsca również i w Londynie. Nieoczekiwane wieści w jego sprawie przekazało "Mundo Deportivo".

Dziennikarze informują, że w londyńskim zespole jest bardzo dużo atakujących piłkarzy. W składzie znajdują się Christopher Nkunku, Cole Palmer, Nicolas Jackson. Z wypożyczeń wrócą również Armando Broja i David Datro Fofana oraz Romelu Lukaku. Guiu może mieć zatem bardzo niewiele okazji do gry i z tego powodu Chelsea planuje go wypożyczyć. Napastnik ma wrócić do La Liga i spędzić przyszły sezon w Sevilli. Tam miałby większe szanse na regularną grę, ponieważ jedynym pewnym pozostania napastnikiem jest Ivan Romero.

"W Sewilli Guiu mógłby odegrać ważną rolę w drużynie, która musi poprawić wyniki w porównaniu z ubiegłym sezonem, i pokazać, że jest piłkarzem zdolnym do gry w najwyższej lidze" - czytamy w tekście. Sevilla ma za sobą fatalny sezon. Zakończyła zmagania na 14. miejscu i miała zaledwie osiem punktów przewagi nad strefą spadkową.