Przełom! Barcelona idzie na całość ws. gwiazdy Euro. Lewandowski już zaciera ręce

Obecnie najlepsi zawodnicy świata rywalizują na Euro 2024 oraz w Copa America. Kluby nie czekają jednak z założonymi rękoma i planują transfery. Tak postępuje m.in. FC Barcelona. Wraz z nowym szkoleniowcem Hansi Flickiem wyznaczyli już konieczne wzmocnienia. Jednym z priorytetów jest ściągnięcie gwiazdy Euro. Mowa o Nico Williamsie.

Razem z Laminem Yamalem dokonują wręcz cudów na murawie, prowadząc Hiszpanię do finału turnieju. Katalończycy wierzą, że podobne porozumienie będzie im towarzyszyć w Barcelonie, kiedy to stworzą trójząb ofensywny z Robertem Lewandowskim. "Taki układ może przywrócić Polaka z najlepszych czasów" - pisali dziennikarze "Sportu".

Media ujawniają. Nico Williams i Barcelona dogadali się

Barcelona zrobiła już pierwsze kroki w kierunku sprowadzenia piłkarza. Jak informował Gerard Romero we wtorek na meczu Hiszpania - Francja (2:1) pojawił się Deco, by przeanalizować występ Williamsa. I ten oczywiście nie zawiódł. Spędził na murawie pełne 90 minut, kilkukrotnie przeprowadzając groźne akcje pod bramką rywali. Tyle tylko, że media i tak wskazywały, że do transferu może nie dojść.

Wszystko przez problemy finansowe Barcelony. Ta nie ma obecnie pieniędzy na zarejestrowanie Hiszpana, a piłkarz dał jej jasno do zrozumienia, że nie będzie czekał w nieskończoność na poprawę sytuacji. Media wskazywały, że postawił nawet ultimatum. Klub może dopiąć wszelkie formalności najpóźniej do początku sierpnia.

Teraz kataloński "Sport" przedstawił nowe wieści. Okazuje się, że w sprawie doszło do przełomu. Dziennikarze ujawnili, że w minionym tygodniu doszło do spotkania władz Barcelony z agentem Williamsa. I zakończyło się ono konsensusem. Rzekomo ustalono warunki kontraktu między piłkarzem a drużyną. Redakcja nie dotarła jednak do informacji, na jakich warunkach skrzydłowy ma dołączyć do Barcelony.

Barcelona pod presją

By dopiąć wszelkich formalności, teraz to kluby muszą dojść do porozumienia. I Katalończycy muszą znaleźć pieniądze nie tylko na zapłatę klauzuli odstępnego ustaloną na poziomie 58 mln euro, ale i wspomnianą rejestrację. O tym, czy ostatecznie dojdzie do transakcji, przekonamy się w kolejnych tygodniach.

Nico Williams jest jednym z największych talentów Hiszpanii. W poprzednim sezonie wystąpił w 37 meczach Athletic Bilbao, zdobywając osiem goli i aż 19 asyst. I formę utrzymuje, co udowadnia na Euro. Zagrał w pięciu z sześciu spotkań i to od pierwszych minut. W tym czasie zdobył gola i asystę. Nie ulega wątpliwości, że będzie on sporym wzmocnieniem dla Barcelony.