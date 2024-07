Gorzej już chyba być nie może. Flick wpada na minę w Barcelonie

Reprezentacja Urugwaju wywalczyła awans do półfinału Copa America. Kadra prowadzona przez Marcelo Bielsę wyeliminowała Brazylię po rzutach karnych, a awans zapewnił Manuel Ugarte, wykorzystując ostatniego karnego. Tym samym Urugwaj wciąż zachował szanse na to, by wygrać Copa America po raz pierwszy od 2011 r. Do tej pory Urugwaj wygrywał te rozgrywki 15-krotnie, a więc tyle samo, co Argentyna. W poprzednich meczach na Copa America Urugwaj pokonał 3:1 Panamę, 5:0 Boliwię i 1:0 USA.

REKLAMA

Zobacz wideo Dziennikarz Sport.pl sprawdził swoje piłkarskie umiejętności

Obrońca Barcelony z kontuzją. Kolejny problem dla Flicka przed startem sezonu

W 33. minucie spotkania z Brazylią Urugwaj otrzymał ogromny cios. Wtedy kontuzji doznał Ronald Araujo. Obrońca Barcelony chciał zablokować dośrodkowanie Guilherme Arany z lewej strony boiska, ale gdy tylko wyciągnął lewą nogę, to poczuł naderwanie mięśnia. W jego miejsce wszedł Jose Maria Gimenez, a Araujo opuszczał murawę ze łzami w oczach. - Uraz Araujo wydaje się być kontuzją mięśniową, wkrótce będziemy mieli tego potwierdzenie - mówił Bielsa podczas pomeczowej konferencji prasowej. Występ Araujo w półfinałowym starciu z Kolumbią oraz w ewentualnym finale zdaje się być wykluczony.

Kataloński dziennik "Sport" podaje, że Araujo doznał dyskomfortu mięśniowego w tylnej części lewego uda. Na razie nie ma jednak informacji, jak długa absencja czeka Urugwajczyka. Po urazie Araujo Bielsa, nie licząc wspomnianego Gimeneza, będzie miał do dyspozycji w środku defensywy Sebastiana Caceresa z Club America oraz Nicolasa Marichala z Dynama Moskwa.

W przypadku poważniejszej kontuzji Hansiemu Flickowi doszedłby dodatkowy problem przed nowym sezonem w Barcelonie. Wcześniej Pedri prawdopodobnie skręcił więzadło poboczne piszczelowe w lewym kolanie, a z informacji podawanych przez "Mundo Deportivo" wynika, że przerwa może potrwać nawet półtora miesiąca, co by oznaczało powrót do gry dopiero w połowie sierpnia. Wcześniej Frenkie de Jong doznał kontuzji kostki. Holender walczył z czasem, by zdążyć się wyleczyć przed Euro 2024 i otrzymać powołanie, ale to ostatecznie się nie udało.

Mecz między Urugwajem a Kolumbią w półfinale Copa America odbędzie się w czwartek o godz. 2:00 czasu polskiego. Mecz o trzecie miejsce, a także finał Copa America zaplanowany jest na, odpowiednio, 14 i 15 lipca.