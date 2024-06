Stało się nieuniknione. Real Madryt oficjalnie ogłosił. Legenda opuszcza klub

Nacho Fernandez jest wychowankiem Realu Madryt. W pierwszym zespole zadebiutował w 2011 roku pod wodzą Jose Mourinho. Od tego momentu rozegrał łącznie 364 meczów, w których strzelił 16 goli i zaliczył dziesięć asyst. Ze stołecznym klubem sięgnął między innymi sześciokrotnie po Ligę Mistrzów i cztery razy po mistrzostwo Hiszpanii. W ubiegłym sezonie rozegrał 45 meczów we wszystkich rozgrywkach i pełnił rolę kapitana.

REKLAMA

Zobacz wideo Ależ słowa reprezentanta Polski: Jesteśmy dobrą drużyną!

Oficjalnie: Nacho Fernandez opuszcza Real Madryt

Od pewnego czasu pewne było, że Hiszpan po 23 latach opuści Real. We wtorek klub z Madrytu oficjalnie poinformował o rozstaniu z piłkarzem i zadedykował mu specjalne wideo, które przedstawia najważniejsze momenty jego kariery. - Odkąd jako dziecko przybył do naszej akademii, Nacho zawsze był dla wszystkich przykładem i zyskał miłość, uznanie i podziw wszystkich fanów Realu Madryt. Real jest i zawsze będzie jego domem - powiedział Florentino Perez.

- Chciałbym, abyście zapamiętali mnie jako młodego zawodnika, który dał wszystko swojemu klubowi - dodał Nacho Fernandez. Wiemy już również, gdzie trafi Hiszpan. W grę miały wchodzić przenosiny do między innymi amerykańskiej MLS. Ostatecznie padło na inny kierunek. Fabrizio Romano przekazał, że obrońca przeniesie się do Arabii Saudyjskiej, a konkretnie do Al Quadisija. Ma podpisać z tym klubem umowę do 2026 roku.

Nowy zespół Nacho w minionym sezonie występował na drugim poziomie rozgrywkowym w Arabii. Zajął pierwsze miejsce w tabeli i w kolejnym będzie beniaminkiem Saudi Pro League.

Aktualnie Nacho gra na mistrzostwach Europy wraz z reprezentacją Hiszpanii. Jego drużyna ma za sobą świetną fazę grupową. Wygrała wszystkie trzy mecze i nie straciła przy tym żadnego gola, co jest jej najlepszym wynikiem w historii grupowych zmagań na wielkich turniejach.