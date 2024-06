Tym ruchem Barcelona strzeli sobie w kolano. Może być do tego zmuszona

Ilkay Gundogan latem 2023 r. dołączył do FC Barcelony, z miejsca stając się czołową postacią w drużynie Xaviego Hernandeza. 33-letni środkowy pomocnik w całym sezonie zanotował 14 asyst, bijąc swój osobisty rekord, ale władze klubu ze stolicy Katalonii nie uważają go za gracza niezbędnego. "Sport" informuje, że Barca jest gotowa sprzedać Gundogana, jeśli będzie to koniecznie z uwagi na finansowe fair play.

