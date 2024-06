Saudyjczycy idą na całość. To może być szok! 90 mln za gwiazdę Barcelony

Chociaż obecnie trwają dwa duże turnieje - Euro 2024 i Copa America, to nie ma to większego wpływu na doniesienia i ruchy na rynku transferowym. Co prawda oficjalnie letnie okienko otwiera się dopiero 1 lipca, ale nieoficjalnie kluby na całym świecie już planują kadry na kolejny sezon.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak się bawią Niemcy. Niebezpieczna rozrywka w centrum Hanoweru!

Jak przed rokiem, tak i teraz na pewno wielu piłkarzy będzie kuszonych bajońskimi kwotami z Arabii Saudyjskiej. W końcu do klubów z tego kraju trafili już tacy piłkarze jak Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar czy N'Golo Kante.

Saudyjczycy kuszą Raphinhę. Chcą go przekonać pieniędzmi

Jednym z celów transferowych saudyjskich klubów jest Raphinha. Brazylijczyk ma ważną umowę z FC Barceloną do końca czerwca 2027 roku, ale to nie jest żadną przeszkodą dla tamtejszych drużyn, które naciskają na sprowadzenie skrzydłowego. Co prawda 27-latek optuje za pozostaniem w Barcelonie, ale to nie odstrasza Saudyjczyków.

"Mundo Deportivo" poinformowało, że jednym z dwóch klubów zainteresowanych usługami Raphinhi jest Al-Hilal, w którym gra m.in. Neymar. Szczególnym orędownikiem transferu Brazylijczyka jest szkoleniowiec klubu Jorge Jesus. Z informacji gazety wynika, że rozmawiał on już z ważnymi osobami z FC Barcelony oraz otoczenia zawodnika. Portugalczyk wierzy, że Raphinha byłby dużym wzmocnieniem Al-Hilal i jest gotowy zrobić wszystko, żeby przekonać go do tego transferu.

FC Barcelona poinformowała Jesusa, że liczy na reprezentanta Brazylii, ale jednocześnie przyznała, że byłaby skłonna rozważyć jego sprzedaż, gdyby do klubu trafiła oferta opiewająca na minimum 90 milionów euro. Szkoleniowiec Al-Hilal miał dostać zapewnienie, że pieniądze nie będą problemem, więc przed nim najtrudniejsze - przekonać do przenosin samego zawodnika. W tym celu ma mówić jego bliskim, że w Arabii Saudyjskiej Raphinha zarobi o wiele większe pieniądze niż w Barcelonie, które pomogą zabezpieczyć przyszłość jego rodzinie.

Jak się zakończy ta sprawa? Obecnie Raphinha skupia się na Copa America z reprezentacją Brazylii i kwestia ewentualnego transferu musi poczekać.

Raphinha jest piłkarzem FC Barcelony od sezonu 2022/2023. Przez dwa lata gry dla katalońskiego zespołu zdobył 20 bramek i zanotował 25 asyst w 87 występach. Wraz z Barceloną wygrał dwa trofea - mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii.