23 lata i koniec! Legenda Realu Madryt ma nowy klub

Nacho Fernandez i jego dotychczasowa kariera to w wielkim futbolu prawdziwy ewenement. 34-letni obrońca przez całe sportowe życie związany był tylko z jednym klubem - Realem Madryt. Przeszedł tam wszystkie szczeble młodzieżowe, a w 2011 r. dołączył do pierwszej drużyny. W sumie rozegrał dla niej aż 364 mecze, a w minionym sezonie pełnił rolę kapitana. Po ponad dwóch dekadach przyszedł czas na zmianę.

Nacho Fernandez odchodzi z Realu Madryt. Ma nowy klub. Romano potwierdza

O tym, że Nacho rozstanie się z Realem, wiadomo było od pewnego czasu. W maju hiszpańskie media informowały, że nie przedłuży kontraktu i na pewno nie zostanie na dłużej w Hiszpanii. W grę miały wchodzić przenosiny do Arabii Saudyjskiej lub amerykańskiej MLS. Ostatecznie padło na ten pierwszy kierunek.

Jak przekazał w niedzielę dziennikarz Fabrizio Romano, Nacho w przyszłym sezonie zagra w lidze saudyjskiej. - Jak wczoraj informowaliśmy, Nacho podpisze kontrakt z saudyjską drużyną Al Quadisija po przeprowadzeniu badań lekarskich. Kontrakt ważny do czerwca 2026 roku, poinformował także Real Madryt. Nacho żegna się z Realem Madryt po 23 latach. Here we go, potwierdzone - napisał w portalu X.

Nowy klub Nacho w minionym sezonie występował na drugim poziomie rozgrywkowym w Arabii. Zajął pierwsze miejsce w tabeli i w kolejnym będzie beniaminkiem Saudi Pro League. W Al Quadisija Hiszpan spotka m.in. dwóch swoich rodaków. Trenerem od października zeszłego roku jest tam były szkoleniowiec Realu Madryt Kastylia, Sevilli, czy Getafe - Michel. Z kolei bramkarzem jest były gracz Atletico Madryt czy Evertonu Joel Robles. Wśród zagranicznych gwiazd Al Quadisija ma także peruwiańskiego skrzydłowego Andre Carillo czy argentyńskiego napastnika Luciano Vietto.

Obecnie Nacho przebywa w Niemczech. Wraz z reprezentacją Hiszpanii udał się na Euro 2024. W pierwszym meczu z Chorwacją, wygranym przez Hiszpanów 3:0, rozegrał pełne 90 minut. Przeciwko Włochom (1:0) całe spotkanie przesiedział na ławce.